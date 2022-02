Minister Artur Soboń promuje się na szkolnym płocie. Dyrektorka: To nie moja decyzja

Zdjęcie z banerami wiszącymi na ogrodzeniu szkoły w Palikijach otrzymaliśmy po tekście dotyczącym akcji banerowej ministra w powiecie świdnickim. Płachty ze zdjęciem wiceministra Artura Sobonia i informacjami o lokalnych inwestycjach, które mają być realizowane w ramach sztandarowego rządowego programu, pojawiły się w Świdniku, jak też w innych miejscowościach powiatu, m.in. w Trawnikach i Rybczewicach.

Okazuje się, że akcja jest szersza, bo podobne banery są też na terenie gminy Wojciechów (powiat lubelski): na ogrodzeniu Urzędu Gminy oraz ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Palikijach.

– Szkoła powinna być wolna od polityki – komentuje Adam Sosnowski, szef lubelskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Pytanie o to, na jakiej zasadzie została wydana zgoda na powieszenie banerów, powinno się skierować do dyrektora szkoły i organu prowadzącego placówkę.

– To nie była moja decyzja – twierdzi Małgorzata Pietraś, dyrektorka szkoły. – Teren należy do gminy.

– To jest miejsce reprezentacyjne, zaś treść zamieszczona na banerach jest informacją dla mieszkańców gminy o tym, jakie pieniądze na inwestycje otrzymaliśmy z Polskiego Ładu – mówi Tomasz Zielonka, zastępca wójta gminy Wojciechów, który podczas naszej wczorajszej wizyty w Palikijach był akurat w podstawówce. – Naszym zdaniem to jest miejsce, koło którego przejeżdża sporo osób, m.in. jadąc do Motycza Leśnego czy Miłocina.

Dopytywany o to, czy stosowne jest, aby banery z wizerunkiem jednego z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości były na ogrodzeniu szkoły, odpowiada: – To nie są banery wyborcze.

Artur Soboń – człowiek minister

Pochodzi ze Świdnika. Od 2015 r. poseł na Sejm RP. W rządzie pracuje od 2018 r. W latach 2018-19 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Następnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym samym roku zaczął pracę jako sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W październiku ubiegłego roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju lokalnego. Zaś 24 stycznia premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. „Jednym z głównych zadań Ministra Artura Sobonia będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu” – zapowiadało MF.