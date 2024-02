PO liczy na zwycięstwo w Sejmiku. Wśród kandydatów na radnych były minister sprawiedliwości i mistrzyni szczypiorniaka!

– Idziemy po zwycięstwo. Mamy bardzo silne listy do Sejmiku – mówi Stanisław Żmijan, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia i dodaje, że liczy aż na 10 mandatów.

A to oznacza niemal podwojenie dzisiejszego stanu osobowego w Sejmiku. W dobiegającej końca kadencji Klub Koalicji Obywatelska w 33-osobowym gremium ma sześciu przedstawicieli: Adama Wasilewskiego (przewodniczący klubu), Krzysztofa Babisza, Dariusza Białowąsa, Krzysztofa Gałana oraz Bożenę Lisowską i Zofię Woźnicę. Wśród kandydatów na listach w wyborach, które odbędą się już 7 kwietnia pojawiają się jedynie obie radne. Lisowska otworzy listę w Okręgu nr 1, obejmującym Lublin, a Woźnica w nr 5 - Zamość, powiaty zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski.

Najciekawiej wygląda lista kandydatów w Lublinie i ustalenie jej składu podczas Zarządu Wojewódzkiego PO wzbudziło najwięcej emocji. Niewykluczone, że Zarząd Krajowy PO, który w najbliższy czwartek zbierze się w Warszawie, by zaakceptować listy z 16 województw, dokona jeszcze jakiś drobnych korekt. Jeśli tak się jednak nie stanie, to tuż za Lisowską na liście znajdzie się były baron lubelskiej lewicy - Grzegorz Kurczuk, były wicemarszałek Senatu, poseł na Sejm (1997–2007) i minister sprawiedliwości w latach 2002–2004.

„3” przypadnie Henrykowi Łucjanowi, prezesowi Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, „4” legendzie lubelskiej piłki ręcznej Iwonie Nabożnej, „5” lubelskiemu przedsiębiorcy Maciejowi Świerzowi m.in. właścicielowi Vanilla Hotel Lublin, „6” Marcinowi Lipcowi, byłemu prezesowi MKS Lublin, a ostatnie, siódme miejsce Annie Ryfce, obecnej radnej miejskiej w Lublinie.

W Okręgu nr 2, obejmującym powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski na pierwszym miejscu znajdzie się 65-letni Andrzej Ścibior, przewodniczący struktur powiatowych PO w Puławach. „2” przypadnie Markowi Wieczorkowi.

W Okręgu nr 3 (Biała Podlaska, powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski) na czele listy ma znaleźć się Marta Cybulska–Demczuk, radna miejska z Białej Podlaskiej, na co dzień szefowa Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Czy otworzy listę, to jeszcze się okaże, bo część działaczy na „1”, a nie na „4” widziało Wojciecha Sosnowskiego, byłego radnego, a obecnie naczelnika w gabinecie Michała Litwiniuka, prezydenta Białej Podlaskiej. „2” ma otrzymać Łukasz Gołąb, wiceprzewodniczący parczewskiej Rady Miasta.

W Okręgu nr 4 (Chełm, powiaty: świdnicki, włodawski, krasnostawski i łęczyński) listę otworzy miejski radny Dariusz Grabczuk, brat byłego marszałka województwa lubelskiego, a od dwóch kadencji posła. Na „2” miał znaleźć się Waldemar Białowąs ze Świdnika, były wicestarosta świdnicki, ale ostatecznie zdecydowano, że otrzyma je Ewa Jaszczuk, obecna radna wojewódzka, która w październikowych wyborach do parlamentu miała powalczyć o mandat poselski z listy Trzeciej Drogi. Po tym, jak nie otrzymała „1” na liście, zrezygnowała ze startu w wyborach.

W Okręgu nr 5 (Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski) „jedynką” została lekarka Zofia Woźnica, obecna radna wojewódzka. Drugie miejsca na liście dostała urodzona w Hrubieszowie rolniczka Ewa Belina-Wawryk, która w ostatnich wyborach do Sejmu zdobyła 1 802 głosów, a trzecie Aneta Najda, która w poprzednich wyborach startowała już do Sejmiku i uzyskała 1641 głosów. To nie wystarczyło do zdobycia mandatu.

Dotychczas listy kandydatów do Sejmiku oficjalnie przedstawiło jedynie Prawo i Sprawiedliwość i to tylko do Okręgu nr 1.

Wiadomo też już, kto znajdzie się na „jedynkach” z Polskiego Stronnictwa Lubelskiego. To: wiceminister zdrowia Marek Kos (Okręg nr 2), były marszałek województwa lubelskiego, obecny radny Sejmiku Sławomir Sosnowski (Okręg nr 3) oraz Andrzej Romańczuk, były starosta włodawski, obecnie dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (Okręg nr 4).

