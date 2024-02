Walka o Sejmik zapowiada się ekscytująco. Marszałek kontra wiceminister zdrowia

Zjednoczona Prawica, która od końca 2018 roku rządzi województwem lubelskim, po tym jak odbiła władzę z rąk ludowców i Platformy Lubelskiej listy do Sejmiku ma już prawie gotowe. Z „jedynkami” nie kryje się już także Polskie Stronnictwo Ludowe, które do wyborów samorządowych, tak jak niedawno do parlamentarnych, pójdzie pod szyldem Trzeciej Drogi z Polska 2050 Szymona Hołowni.

W najbliższych wyborach samorządowych do Sejmiku będziemy świadkami kilku ekscytujących pojedynków. Najciekawiej zapowiadają się starcia w okręgu nr 2, obejmującym powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski, gdzie listę PiS otwierać będzie marszałek Jarosław Stawiarski z „1” ludowców, Markiem Kosem, wiceministrem zdrowia, radnym wojewódzkim, przewodniczącym klubu PSL w Sejmiku.

W okręgu nr 3 (Biała Podlaska, powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski) na „jedynkach” znajdą się z kolei - Jerzy Szwaj z PiS, przewodniczący Sejmiku i Sławomir Sosnowski z PSL, były marszałek, a obecnie radny wojewódzki.

Ciekawie będzie także w okręgu nr 4 (Chełm, powiaty: świdnicki, włodawski, krasnostawski i łęczyński), gdzie listy otwierają Kamila Grzywaczewska z PiS, była dyrektor oddziału KOWR w Lublinie oraz do niedawna starosta włodawski, obecnie dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR Andrzej Romańczuk z PSL.

Listy kandydatów na radnych komitety muszą zgłosić do 4 marca do godz. 16.00.

W wyborach do Sejmiku, które odbędą się 7 kwietnia kandydaci walczyć będą o 31 mandatów. Najwięcej, bo aż 10 jest do wzięcia w „obwarzanku” lubelskim. Z Lublina do samorządu województwa dostanie się 5 osób, a z pozostałych trzech okręgów po 6.