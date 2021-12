Boża Wola. Minister Czarnek otworzył drogę

Mowa o skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Boża Wola oraz drogi powiatowej Zaraszów – Kąty – Wysokie w Spławach.

– Nasze inwestycje drogowe w ciągu trzech lat 2019-2021 to jest ponad 100 mln zł, z czego tylko w roku 2019 korzystaliśmy z 8 mln pochodzących z funduszy europejskich. W pozostałych latach to już są fundusze rządowe – podkreśla starosta lubelski Zdzisław Antoń. – Tu jest koniec naszego powiatu, to jest ostatnia gmina, która się łączy z powiatem janowskim. To pokazuje, że realizujemy inwestycje wszędzie, nie tylko w Konopnicy, Głusku, Niemcach czy Niedrzwicy – mówi Zdzisław Antoń.

O drodze Zaraszów - Kąty - Wysokie mówił minister edukacji. – Tamta droga ma swoją historię dodatkową – powiedział Przemysław Czarnek. – Tam mieliśmy problem z karetką pogotowia, która stacjonowała w Bychawie, a jadąc po pacjentów w rejony Wysokiego, jeździła 20 km/h, a z pacjentem ta prędkość była nieosiągalna ze względu na jego bezpieczeństwo. Dlatego też bardzo zabiegaliśmy, aby ta droga została zrobiona – wspomina minister.

– Chciałbym życzyć udanego aplikowania w kolejnych programach – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. I dodaje: – Listy rekomendowane na rok 2022 są już w Warszawie. Czekamy z niecierpliwością na wejście w życie ustawy budżetowej, żeby premier Morawiecki mógł zaakceptować złożone wnioski. Do 15 lutego jest możliwość składania wniosków na projekty strategiczne, jak również inwestycje związane terenami po PGR.