Historia, malownicze tereny i konkurs. W sobotę wyruszy Rajd mjra "Zapory"

– Po okresie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, w tym roku wracamy do pełnej wersji rajdu – mówi Rafał Dobrowolski, komendant rajdu i jego współorganizator. – W 2020 roku wydarzenie to nie było w ogóle organizowane, zaś w ubiegłym roku odbyło się jesienią w nieco mniejszej skali.

W tym roku uczestnicy wyjdą na trasę już w najbliższą sobotę. Przejdą szlakiem liczącym ok. 19 km z Bełżyc do Nałęczowa (przez miejscowości Podole, Ignaców, Wojciechów i Nowy Gaj).

– Warto do nas dołączyć z kilku powodów. Po pierwsze: idzie się bardzo malowniczymi terenami, przez pola i lasy, część szlaku biegnie też wąwozami – zachęca do udziału w tegorocznym rajdzie Dobrowolski. – Po drodze opowiemy historie związane z odwiedzanymi historycznymi miejscami. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkurs. Dlatego warto wsłuchiwać się w to, o czym będziemy opowiadać, bo w ten sposób będzie łatwiej odpowiedzieć na 5 konkursowych pytań. Warto w nim uczestniczyć, bo mamy do rozdania dużo ciekawych nagród. Kolejnym powodem, dla którego warto wyjść z nami w trasę jest to, że będzie można spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Będzie też ognisko i poczęstunki.

Dodatkową atrakcją tego cyklicznego wydarzenia jest to, że w biorą w nim udział rekonstruktorzy. – Idą w historycznych mundurach z replikami m.in. broni z tamtych czasów – dodaje komendant rajdu.

Osobom, które obawiają się, że nie dadzą rady pokonać całej trasy pieszo, organizatorzy obiecują, że za uczestnikami rajdu będą jechać bus oraz wóz konny, którym będzie można przejechać część trasy i odpocząć.

Rajd wyruszy w sobotę z Bełżyc (Rynek, godz. 9). Zaś o godz. 17.30 z tego miasta wystartuje Motocyklowy Rajd „Cowboja” (pamięci zmarłego w 2018 r. ppłk. Zbigniewa Matysiaka). Z kolei w niedzielę, o godz. 10.30 w kościele w Bełżycach zostanie oprawiona msza w intencji mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i ppłka Matysiaka. W samo południe na placu przy ul. Szpitalnej zaplanowano pokaz musztry kawaleryjskiej. Na zakończenie rajdu, o godz. 13.30 będzie można obejrzeć spektakl historyczny w reżyserii Marcina Wąsowskiego „Zapora. Nigdy się nie poddamy”.