Lubelskie. Tysiące ludzi ze skażoną wodą, a o zagrożeniu dowiadują się poczty pantoflowej

– O skażeniu dowiedziałem się siedząc w pracy. Dostałem wiadomość od znajomego. On też to od kogoś usłyszał. Od razu zadzwoniłem do żony i ostrzegłem, żeby ani ona ani dzieci nie piły wody i w ogóle jej nie odkręcały. Po kilku godzinach, było już około godz. 22 moja żona otrzymała SMS z gminy z informacją o skażeniu – denerwuje się mieszkaniec Kalinówki. - Jestem zszokowany tym, że wiadomości zostały oficjalnie rozesłane tak późno. Kiedy ostatnio nad Lublinem przeszła nawałnica nie było komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To już był skandal, ale teraz jest jeszcze większy. To RCB powinno ostrzec o stanie wody. Nie mam pretensji do gminy, tylko do senepidu i urzędu wojewódzkiego – podkreśla nasz rozmówca. Jego zdaniem po informacji z sanepidu, urząd wojewódzki powinien alarmować RCB, skąd wysyłane byłyby SMS-y do mieszkańców.

Tylko do toalety

Od poniedziałku mieszkańcy podlubelskiej Kalinówki i Abramowic Prywatnych, ale też części Lublina i dwóch ulic w Świdniku nie mogli ani pić wody, ani używać jej do celów spożywczych, a także kąpać się, myć zębów, prać czy używać wody do prac porządkowych. Wody z wodociągu, z powodu wykrytych bakterii z grupy coli, można używać wyłącznie do spłukiwania toalet. Sytuacja poprawiła się w czwartek wieczorem. Gmina rozesłała sms-y z informacją, że można już korzystać z wody.

Informacje dla nielicznych

Takich sytuacji jest więcej. Środa, godzina 15.38. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim publikuje na swojej stronie na Facebooku informację o skażeniu wody w mieście (bakterie coli). Ostrzega, że pod żadnym pozorem nie można jej pić. Informacja dociera do niewielu osób, bo fanpage stacji śledzi zaledwie ponad 700 użytkowników. Informacja ląduje także na oficjalnej stronie opolskiego sanepidu, ale tam, żeby do niej dotrzeć, trzeba się przebić przez szereg ostrzeżeń ws. COVID-19, list ministra zdrowia do dyrektorów szkół, a nawet informację z maja (!) tego roku o dniu pamięci zmarłych na AIDS. Dopiero poniżej znajduje się „Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę”, a w nim bardzo ważne dla mieszkańców miasta ostrzeżenie. Blisko godzinę później informację o zanieczyszczeniu wodociągu udostępnia w mediach społecznościowych oficjalna strona Urzędu Gminy. Oczywiście urzędnicy starają się ostrzegać także w inny sposób.