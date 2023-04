Majówka 2023. Niedawno to były stawy hodowlane. Teraz miejsce spacerowe w gminie Głusk

Mówimy o Dominowie w Gminie Głusk, czyli miejscu zaraz za Lublinem. Zaprasza tam Centrum Kultury w Głusku. - Jest to przeurocze miejsce do spędzania czasu z rodziną, na romantyczne spacery w dzień i w nocy, czy przystanek podczas wycieczki rowerowej. Altana dysponuje miejscem do grillowania a cały teren jest wspaniałym miejscem do relaksu na łonie natury – wylicza i wspomina jeszcze o placu zabaw i ławeczkach.

Co ciekawe, jeszcze niedawno to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Teren jest pozostałością po zespole dworsko-parkowym w Dominowie stawy, a jeszcze niedawno działały tam stawy hodowlane.