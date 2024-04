Oszuści nie próżnują. W jednej chwili mieszkańcy regionu stracili oszczędności życia

Do pierwszego zdarzenia doszło w powiecie biłgorajskim. 60-letnia kobieta odebrała telefon od mężczyzny podszywającego się pod policjanta z biura śledczego.

Ofiarą oszustów padł również 51-latek z powiatu lubelskiego, który stracił prawie 80 tysięcy złotych. Mężczyzna uwierzył, że ktoś może włamać się na jego konto bankowe. Jak przekazała policja:

- Pokrzywdzony miał przekazać swoje oszczędności na rachunek techniczny poprzez przelewy we wpłatomacie. Najpierw przekazał oszczędności w kwocie blisko 30 tysięcy złotych. Następnie zaciągnął pożyczkę na 50 tysięcy złotych, by zablokować zdolność kredytową. Dopiero po dokonaniu ostatniego przelewu zorientował się, że ma do czynienia z przestępcami. Wówczas zgłosił się do komendy.