Strzelanina na Lubelszczyźnie. Jeden z poszkodowanych jest w ciężkim stanie

Informacje o strzelaninie w powiecie lubelskim potwierdza nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik KWP w Lublinie.

- Do dwóch lubelskich szpitali zgłosili się dwaj mężczyźni z ranami postrzałowymi. Policjanci przypuszczają, że mogło do nich dojść w jednym miejscu i czasie - mówi Dziennikowi nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik komendy wojewódzkiej policji w Lublinie. - Na miejscu trwają czynności odtwarzające przebieg zdarzenia oraz ustalające jego przyczyny. Udział w nich biorą policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wspierani przez kryminalnych z KWP.

Z ustaleń portalu RadioZET wynika, że jedej z poszkodowanych trafił do Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.

- Trafił do nas pacjent z raną postrzałową. Przeszedł operację, jego stan jest ciężki, ale stabilny - przekazała w rozmowie z RadioZET.pl Alina Pospischil.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 156 kodeksu karnego - ciężkie uszkodzenie ciała.

- Na razie nie możemy porozmawiać z uczestnikami strzelaniny ze względu na ich stan zdrowia. Jesteśmy w kontakcie z lekarzami - dodaje Fijołek.

RadioZET.pl podaje, że do strzelaniny moglo dojść w wyniku porachunków grup przestępczych. Nadkomisarz Andrzej Fijołek komentuje, że to jest jeszcze za wcześnie by o czymś takim mówić.