Tragedia koło Lublina. Nie żyje 64-letnia kobieta

Tak przedłużą żywotność akt. To pierwszy taki zabieg od początku istnienia archiwum

831 metrów bieżących zbiorów archiwalnych zostanie zdezynfekowanych. To pierwszy taki zabieg dotyczący dokumentów przechowywanych w kraśnickim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie. Gdyby poukładać akta obok siebie, to leżałyby począwszy od budynku archiwum aż do okolic Starostwa Powiatowego w Kraśniku.