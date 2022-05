Monter maszyn, kelner, a może szef kuchni? Oferty pracy za granicą

Monter maszyn (Belgia)

* Obowiązki: praca na stanowisku Monter/mechanik w firmie zajmującej się produkcją kombajnów i ciągników. Montaż elementów i weryfikacja poprawności montażu.

* Wymagania: minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego

* Oferta: praca w oparciu o belgijską umowę o pracę. Stawka: 16,40-16,66 euro brutto za godzinę na początek, plus podwyżki za staż pracy. Pełen etat, 40h tygodniowo. Ubezpieczenie pracownicze i dostęp do opieki zdrowotnej oraz dofinansowanie do posiłków

Hydraulik (Francja)

* Obowiązki: montaż instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, biały montaż, praca z rysunkiem technicznym.

* Wymagania: 2 lata (minimum) doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność czytania planów. Mile widziana znajomość języków obcych.

* Oferta: 12-13 euro netto za godzinę w zależności od doświadczenia, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zorganizowane i opłacone mieszkanie, narzędzia do pracy oraz odzież ochronną, bezpłatny transport na początek/koniec kontraktu.

Pracownik szklarni (Holandia)

* Obowiązki: szczepienie sadzonek i uprawa małych roślin oraz przygotowywanie do wysyłki.

* Wymagania: dobra kondycja fizyczna oraz brak przeciwwskazań do pracy na hali i w szklarni.

* Oferta: stawkę godzinową z dodatkami: 11,45 euro brutto. Ubezpieczenie pracownicze, pomoc w ojczystym języku (koordynator z Polski), umowa o pracę tymczasową na warunkach holenderskich

Kelner/kelnerka (Austria)

* Obowiązki: praca w charakterze kelnera/kelnerki w hotelu. Praca pięć dni w tygodniu/45 godzin na tydzień.

* Wymagania: minimum rok doświadczenia, dobra znajomość języka niemieckiego, dobra prezencja i wysoka kultura osobista.

* Oferta: umowa o prace bezpośrednio od pracodawcy. Wynagrodzenie: 2000 euro netto plus 13 i 14 wypłata oraz napiwki, zapewnione zakwaterowanie (koszt: 130 euro miesięcznie) niedaleko miejsca pracy

Szef kuchni (Norwegia)

* Obowiązki: praca na stanowisku szefa kuchni w sieci sushi.

* Wymagania: przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

* Oferta: wynagrodzenie miesięczne od 30 000 do 40 000 NOK, zgodnie z wykazanym doświadczeniem. Elastyczny grafik: od 170 do 180 godzin miesięcznie. 5 tygodni urlopu, dwa dni wolne w tygodniu

Kierowca autobusu (Niemcy)

*Obowiązki: praca na stanowisku kierowcy autobusu na różnych trasach po całym kraju. Praca także w weekendy oraz na nocne zmiany.

* Wymagania: prawo jazdy kat. D + kod 95/przewóz osób. Podstawowa znajomość języka niemieckiego.

* Oferta: 2500-2700 euro brutto podstawy plus nadgodziny i premie za późne. Dodatki za prace w niedziele i święta, diety: 12-24 euro dziennie. Świadczenie urlopowe, ubezpieczenie socjalne i zdrowotne.

Źródło: europa.jobs