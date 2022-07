Praca. Ile zarabia kelner w Polsce, a ile za granicą?

Zarobki w gastronomii uzależnione są przede wszystkim od lokalizacji. Więcej zarobimy w lokalu w centrum miasta niż na obrzeżach. Większe są, co zrozumiałe, zarobki w Niemczech czy Holandii będą wyższe od zarobków w Polsce. W wielu europejskich krajach jest tez znacznie więcej turystów niż w Polsce, co również przekłada się na zarobki. A także napiwki, ponieważ klienci wynagradzają kelnerów w walucie euro.

Napiwki są uzależnione między innymi od rodzaju restauracji (kawiarnia, pub) oraz od klienta. Poziom cen w restauracji już na wstępie wyznacza typ klienta, który najprawdopodobniej odwiedzi lokal. Czyli im wyższe ceny w menu, tym większa szansa że kelner dostanie większy napiwek.

Ile zarabia kelner z napiwków?

To przykładowe kwoty napiwków w różnych krajach Europy:

Niemcy – ok. 4-5 euro

Francja – automatycznie doliczone 15 proc. do cen dań (ok. 7,5 euro za kolację na 2 osoby)

Holandia – nie ma kultury zostawiania napiwków; najczęściej zaokrągla się do pełnej kwoty, czyli ok. 2-3 euro

Szwecja – zazwyczaj 10 proc.

Wielka Brytania – nie ma obowiązku pozostawienia napiwku

Włochy – każdy kto chociaż raz był we Włoszech, spotkał się z coperto, czyli z góry naliczoną kwotą za obsługę (od 1 do 5 euro)

Polska – 5-10 złotych

W Belgii, podobnie jak we Francji, napiwek jest wliczony do rachunku. Różnica polega na tym, że francuski kelner chętnie przyjmie ekstra napiwek od klienta, z kolei w Belgii jest to uznawane za brak taktu.

Również warto pamiętać, że napiwki dostaje albo wyłącznie kelner, który obsługuje klienta, albo dzieli się pomiędzy wszystkimi pracownikami lokalu. Decyzja leży po stronie pracodawcy.

Sporą część zarobków kelnera stanowią napiwki. Dodatkowo, w dalszym ciągu rynek gastronomiczny w Polsce utrzymuje tzw. trend zatrudniania na umowę zlecenia. Ponieważ dosyć często takiego rodzaju praca cieszy się zainteresowaniem wśród osób młodych/studentów, którzy szukają pracy tymczasowej/sezonowej. Dlatego zarobki w gastronomii zarówno w Polsce, jak i za granicą są uważane za jedne z najniższych.

W Polsce kelner zarabia średnio ok. 3500 zł brutto (2 700 zł netto) – dane z OBW za styczeń 2022 roku (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń). W Niemczech kelner zarabia ok. 2500-2800 euro brutto.

Inaczej wygląda to w przypadku kucharza. W Polsce kucharz zarabia ok. 3900-4400 zł brutto (ok. 3000-3600 zł netto).W Niemczech: ok. 3000-4000 euro brutto.