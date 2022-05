Przegląd tygodnia. Niewdzięczni ci lubelscy deweloperzy dla Prezydenta. I on dla nich też

GNIAZDKO

Jest! Już je mamy: pachnące jeszcze farbą drukarską oświadczenie majątkowe Pana Prezydenta. Przez rok do puli oszczędności Krzysztof Żuk dołożył raptem 5 tys. zł i 1000 euro. W pierwszym momencie pomyśleliśmy, że przy pensji 21,5 tys. zł to pewnie przez rozrzutność i kosztowne wypady na narty w Dolomity, ale chwilę później nasz wzrok zatrzymał się na rubryce „nieruchomości”. I tu dokonała się przełomowa, epokowa wręcz zmiana, bo okazało się, że w końcu, dzięki dobrodziejstwu rządowego programu PiS „Mieszkanie Plus”, Prezydent wraz z Małżonką dorobili się własnego M! Metrażowego szału to nie ma, skromne 45-metrów, ale szał (a nawet szok) to jest za to cenowy, bo wydatek tak nadszarpnął zasoby finansowe Prezydenta, że aż musiał zaciągnąć kredyt. A za metr to w ogóle z Prezydenta zdarli niemiłosiernie: ponad 11 tys. PLN.

Niewdzięczni ci lubelscy deweloperzy dla Prezydenta, naprawdę