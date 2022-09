Przegląd tygodnia. Prezydent Lublina przed telewizorem i z kim można konie kraść

SPROSTOWANIA

Ponieważ radny Piotr Breś (PiS) mógł się już pogubić w sprostowaniach, które wygłasza co drugi dzień, to – by ułatwić mu i nam, dziennikarzom, robotę – zbieramy wszystko w jednym miejscu, żeby nie musiał tego rozsyłać po całym mieście i zapychać redakcyjne skrzynki. No to lecimy: „1. Nieprawdą jest, że prezydent Lublina Krzysztof Żuk został prawomocnie skazany na utratę mandatu Pana Prezydenta za niezgodne z prawem jednoczesne zasiadanie w Ratuszu i w radzie nadzorczej spółki PZU Życie, za które otrzymał tytułem wynagrodzenia 260 tys. zł, bo co prawda wyrok sądu przyjął, ale się z nim nie zgodził; 2. Nieprawdą jest, że były przewodniczący Rady Miasta Lublin deweloper Piotr Kowalczyk korzysta na tym, że w Lublinie na linii Ratusz-deweloperzy panuje kolesiostwo, bo wszystkie wuzetki, pozwolenia na budowę i wycinki drzew otrzymuje nie po znajomości, a wyłącznie dzięki wzorowo przygotowanej dokumentacji, zgodnie z terminami administracyjnymi, i jest w Urzędzie Miasta traktowany tak samo jak wszyscy inni przedsiębiorcy, nawet ci ze Słowacji.”

Amen