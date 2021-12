Przegląd tygodnia. Najtrudniejszy budżet miasta i najpilniejsze wydatki

WOLNOŚĆ SŁOWA

Jarosław Koziara nie musi przepraszać byłego dyrektora Centrum Spotkania Kultur Monsieur Polistera Duszambra za nazwanie go m.in. „szkodnikiem”, „ignorantem” i „barbarzyńcą”. Sąd przyznał co prawda, że artysta mógł naruszyć dobra osobiste Marka Krakowskiego, ale miał prawo do mocnej oceny osoby pełniącej funkcję publiczną. To wspaniała wiadomość: w samym Lublinie znamy przynajmniej kilka osób, do których idealnie pasują określenia: szkodnik, ignorant, barbarzyńca.

***