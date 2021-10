Po hipermarkecie TESCO w Puławach nie ma już śladu. Miejsce brytyjskiej sieci handlowej wkrótce zajmie nowy, duży park handlowy polsko-belgijskiej spółki Karuzela Holding oraz Mitiska Reim. Puławska "Karuzela" będzie liczyła 14 tys. metrów kwadratowych, a jej wnętrza pomieszczą 20 sklepów. Każdy z osobnym wejściem od strony parkingu, na którym zmieści się prawie 600 samochodów.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa parku handlowego w skali miasta Puławy nie jest niczym nadzwyczajnym, ale naszą ambicją nie jest zapisanie się w historii. Chcemy być jednym z elementów tego miasta, móc je współtworzyć. Nasz park będzie miejscem zakupów dla mieszkańców Puław i regionu, miejscem pracy oraz firmą, która płaci podatki do miejskiej kasy - zapowiedział Grzegorz Pękalski z Karuzeli Holding.

Budynek, który zastąpi TESCO, chwalił prezydent Puław. - To cegiełka, która pomoże w rozwoju Puław. Cieszę się, że takie miejsca powstają. Jestem pewien, że ten obiekt wkomponuje się w przestrzeń Puław pod względem finansowym, ale także wizualnym - mówił Paweł Maj.

- Myślę, że będzie to miejsce spotkań, do którego mieszkańcy powiatu będą chętnie przybywać - uznała Danuta Smaga, starosta powiatu puławskiego.

Zgodnie ze zwyczajem, inwestor odczytał akt erekcyjny, a następnie pracownicy wykonawcy oraz zaproszeni goście wzięli udział w jego wmurowaniu. Wtorkową uroczystość zakończyło poświęcenie placu budowy przez ks. proboszcza Krzysztofa Krakowiaka.

Sama budowa rozpoczęła się trzy miesiące temu od rozbiórki hipermarketu. - Obecnie trwają roboty montażowe oraz stawianie konstrukcji prefabrykowanej, która jest gotowa w 85 proc. Zbliżamy się więc do jej zakończenia. Z końcem roku park handlowy będzie w stanie surowym zamkniętym, a na początku przyszłego rozpoczną się prace wykończeniowe. Całość powinna być gotowa do połowy marca - mówi Marcin Galas, kierownik budowy z firmy Strabag.

Co ważne, z uwagi na to, że każdy sklep to osobne pomieszczenie, ich wykończeniem będą zajmowali się poszczególni najemcy. Wśród nich znajdziemy m.in.:

Media Expert,

CCC,

Martes Sport,

Pepco,

Action,

meblowy Jysk,

Sinsey,

Cropp,

House,

drogerię Rossman,

aptekę Superpharm.

Będzie także pierwszy w Puławach dyskont brytyjskiej sieci Dealz. Pracę przy Dęblińskiej znajdzie ok. 150 osób.

Tuż obok powstającej "Karuzeli" działa stacja paliw polskiej sieci Moya należącej do spółki Anwim. W przyszłości stacja zostanie powiększona, podobnie jak sam park.

- Rzeczywiście myślimy o rozbudowie tego obiektu o 15-20 proc. w przyszłym roku. Obecnie czekamy z tym na zamianę miejscowego procedowanego już planu zagospodarowania - przyznaje Grzegorz Pękalski. Chodzi o przedłużenie południowego skrzydła budowanego parku handlowego w kierunku wspomnianej stacji.

Pierwszy etap budowy "Karuzeli" ma zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Według inwestora otwarcie parku planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.