Dzieci z ukraińskiej Bojarki wystąpią w Domu Chemika

Na zaproszenie puławskiego samorządu do Puław przyjechała grupa ponad 60 uczniów oraz instruktorów ze szkoły artystycznej w Bojarce. To miasto partnerskie Puław położone w obwodzie kijowskim. Goście ze wschodu otrzymali nocleg, wyżywienie, ale także miejsce do ćwiczeń. Puławy organizują im także wycieczki po najciekawszych zakątkach powiatu.

W trakcie swojego 10-dniowego pobytu ukraińscy goście mieli okazję zwiedzić m.in. Kazimierz Dolny, Muzeum Czartoryskich w Puławach, park rozrywki Magiczne Ogrody, a także puławski Park Wodny. Uczniowie z Bojarki biorą udział również w plenerach malarskich, koncertach skrzypcowych, a także warsztatach tanecznych z Jackiem Kowalczykiem.

- Cieszymy się, że choć przez chwilę możemy stworzyć naszym gościom namiastkę normalności, zapewnić rozmaite atrakcje i odkryć przed nimi uroki Puław - napisał prezydent Puław, Paweł Maj.

W zamian za ciepłe przyjęcie, bojarska młodzież wystąpi przed puławską publicznością. Pożegnalny koncert pod tytułem "Bojarka dla Puław" już w poniedziałek, 8 sierpnia, w sali widowiskowej Domu Chemika. Start o godz. 18. Wstęp wolny.

Pobyt ukraińskich dzieci w Puławach został sfinansowany z dobrowolnych wpłat mieszkańców Puław na rzecz Ukrainy, budżetu miejskiego oraz wsparcia finansowego francuskiego miasta partnerskiego Puław - Douai.