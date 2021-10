Jak dostać się na otwarcie nowej hali w Puławach? Będą rozdawać bezpłatne bilety

Bilety upoważniają do uczestnictwa zarówno w uroczystości otwarcia obiektu (od. godz. 17) jak i zaplanowanego po godz. 19 spotkania Superligi pomiędzy KS Azoty-Puławy, a Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. W puli znalazło się ok. 3,2 tys. biletów. Część z nich standardowymi kanałami (e-bilet) sprzedał już klub. Azoty-Puławy zajęły się również dystrybucją bezpłatnych wejściówek dla szkół, pracowników Zakładów Azotowych, kibiców, zaproszonych gości itp. Około 1,2 tys. darmowych biletów otrzymało Miasto Puławy. Część z tej puli, podczas czwartkowej sesji, otrzymali radni. Reszta trafi do mieszkańców, którzy w najbliższy wtorek i środę w godz. 16-19 udadzą się do miejskiego Ratusza.

Zgodnie z harmonogramem otwarcia, część oficjalna rozpocznie się od wystąpień przedstawicieli Grupy Azoty oraz przemówień lokalnych i wojewódzkich władz, m.in. marszałka województwa lubelskiego, przewodniczącej rady miasta i prezydenta Puław. Następnie obiekt zostanie poświęcony, a część oficjalną zakończy tradycyjnie przecięcie wstęgi. Godzinę przed meczem zgasną światła i rozpocznie się część artystyczna. W jej ramach publiczność zgromadzona na trybunach obejrzy pokaz muzyczno-laserowy z elementami pirotechniki. Elementem tego widowiska będzie występ utalentowanej skrzypaczki, Katarzyny Szubert.

Całość zakończy mecz puławskich szczypiornistów. Zanim w hali rozlegnie się dźwięk pierwszego gwizdka, kibice obejrzą efektowną prezentację zespołu (z elementami pirotechnicznymi). W przerwie spotkania przed puławską publicznością raz jeszcze zaprezentuje się pani Kasia ze swoimi elektrycznymi skrzypcami.

Na koniec ważna informacja dla wszystkich widzów sobotniego wydarzenia. Jego organizatorzy, we względu na aktualne obostrzenia, proszą o zasłanianie ust i nosa. Osoby zainteresowane na miejscu będą mogli także skorzystać z tymczasowego punktu szczepień, który w nowej hali zostanie otwarty dzięki współpracy z puławskim SP ZOZ.

Wcześniej, bo już w najbliższy piątek w hali zostanie podpisana umowa pomiędzy miastem Puławy, a Grupą Azoty, która kupi prawa tytularne do sportowo-widowiskowej areny. Porozumienie ma zostać zawarte na okres trzech lat.