Jakie studia i zawód wybrać? Młodzież odwiedziła targi pracy

Setki nastolatków, uczniów szkół średnich, odwiedziło dzisiaj puławskie targi pracy zwane także Dniem Kariery Zawodowej. Czekały na nich liczne stoiska, gdzie mieli okazję porozmawiać z osobami zajmującymi się rekrutacją w wiodących firmach regionu.

- Proponujemy staże i praktyki dla uczniów szkół średnich. Zachęcam do śledzenia naszej strony, bo już pod koniec marca ruszamy z naborem - mówi Sylwia Banaszek ze stoiska Zakładów Azotowych w Puławach.

- To firma z tradycjami i najlepszy pracodawca w okolicy - przekonuje Dorota Sikora, reprezentująca tę samą spółkę.

Pracowników nie tylko na staże i praktyki potrzebują w Mostostalu. - Zatrudnimy monterów kontrukcji stalowych, monterów rurociągów, elektryków też bardzo chętnie, inżynierów budowy, inżynierów mechaników. Zarówno ludzi z doświadczeniem, jak i tych, którzy chcą się u nas uczyć - wymienia Agnieszka Gajdko, p.o. dyrektora personalnego firmy. - Naszym pracownikom zapewniamy rozwój i doświadczenie, także te zdobywane podczas kontraktów zagranicznych - dodaje.

Młodzież rozmawiała także ze studentami i pracownikami naukowymi uczelni, głównie z Lublina, Dęblina i Radomia.

- Nasza uczelnia jest najlepsza w Polsce po tej stronie Wisły, najwyżej punktowana i najbardziej innowacyjna. Mamy najwięcej patentów w przeliczeniu na liczbę pracowników, o czym świadczy ranking "Perspektyw". Każdy kierunek, jaki oferujemy jest bardzo dobry. Wiedza i umiejętności, jakie nasi studenci nabywają podczas studiów są cenione na rynku pracy - przekonuje Michał Charlak z Politechniki Lubelskiej, prodziekan ds. studenckich.

Dla tych, którzy lubią adrenalinę i nie mają lęku wysokości, ciekawą alternatywą z pewnością jest Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

- Latanie jest najlepsze, a nigdzie indziej nie można zdobyć takiego doświadczenia w tym zakresie, jak u nas. Te przygody w powietrzu, ta adrenalina to jest coś wspaniałego. Poza tym zawód pilota wojskowego jest bardzo prestiżowy - mówi szer. podchor. Kinga Malec, która uczy się na kierunku odrzutowych statków powietrznych. Za trzy lata usiądzie za sterami M-346, a w przyszłości chciałaby pilotować osiągający 2250 km/h myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji F-35.

Trochę bardziej przyziemną ofertę przygotował Zespół Kształcenia Zawodowego. Szkoła jak mówi Joanna Szewczyk, pozwala zdobyć zawód np. technika pojazdow samochodowych, odbyć kurs operatowa wózka widłowego, koparko-ładowarki itp. - Posiadamy własny warsztat i stację diagnostyczną więc nie trzeba realizować praktyk poza szkołą - zaznacza nasza rozmówczyni.

W roli gospodarczy wydarzenia wystąpili dzisiaj przedstawiciele ZST, którzy częstowali gości słodkościami. Puławski "Chemik" to jedno z najlepszych techników na Lubelszczyźnie.

- Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rozwijamy uczniów naukowo, ale także sportowo i artystycznie. Myślę, że naszą najmocniejszą stroną jest świetnie wykształcona kadra, która stara się przygotować ich do życia, do pracy, do wszystkich wyzwań - mówi Irmina Pańczuk-Figura, jedna z nauczycielek puławskiej placówki. Te słowa potwierdza Michał, uczeń drugiej klasy. - Na pewno ta szkoła pozwala uczniowi na rozwijanie swoich zainteresowań. Moje oczekiwania wobec niej zostały spełnione i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru.

Młodzież odwiedzająca targi miała okazję zajrzeć również na stoisku psychologów z puławskiej poradni, którzy rozdawali testy sprawdzające własny styl uczenia się.

- Zachęcamy do wykonania go, bo z naszych badań wynika, że nawet zdolni ludzie nie umieją się uczyć. W ogóle polska szkoła nie uczy tego, jak to robić. A przecież są sposoby, które pozwalają osiągąć coraz lepsze efekty mniejszym nakładem sił - zauważa Dariusz Perszko, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach. - Poza tym promujemy zdrowie i higienę psychiczną. Młodzież zawsze można do nas przyjść, bez żadnych skierowań, prosto z ulicy - przypomina.