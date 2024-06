Kazimierz tętnił ludową muzyką. To już 58. festiwal kapel

Ten ludowy festiwal to jedna z najbardziej znanych imprez tego rodzaju na Lubelszczyźnie. W tym roku przed jurorami zaprezentowało się 29 kapel, 37 zespołów śpiewaczych, 20 solistów instrumentalistów, 31 solistów śpiewaków i 22 grupy konkursu "mistrz i uczeń". W jury zasiedli znani artyści, muzycy, folkloryści, badacze kultury, w tym prof. Krzesimir Dębski, Henryk Dumin, dr Jacek Jackowski, czy przewodniczący - prof. Jan Adamowski.

W kategorii kapele "Basztę", czyli nagrodę główną wartą 2,6 tys. zł otrzymała kapela Jana Szymańskiego z łódzkiego Albinowa. Wśród pierwszych nagród wartych 1,9 tys. zł, jedna trafiła do zespołu z Lubelszczyzny. Otrzymała ją Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego.

Wśród zespołów śpiewaczych "Baszta" trafiła do Męskiej Grupy Śpiewaczej "Porębskie Chłopy" z Porąbki Uszewskiej z województwa małopolskiego. Pierwszą nagrodę (1,9 tys. zł) otrzymały m.in. "Zamszanki" z Zamchu w gminie Obsza na Roztoczu, a drugie nagrody (1,5 tys. zł) powędrowały także do Zespołu Śpiewaczego z Księżpola w powiecie biłgorajskim, Zespołu Śpiewaczego "Rakołupianki" z Rakołup w powiecie chełmskim, Zespołu Śpiewaczego "Kawęczyn" w gminie Piaski, Zespołu Śpiewaczego "Leśnianki" z Leśnej Podlaskiej w bialskim, a także do "Kumowianek" z Kumowa Majorackiego w powiecie chełmskim.

Najlepszym solistą-instrumentalistą kazimierskiego festiwalu został Kazimierz Marcinek z Nockowej w woj. podkarpackim. Jedną z dwóch pierwszych nagród otrzymał natomiast Zdzisław Marczuk z Zakalinek w powiecie bialskim. W kategorii śpiewacy "Baszty" nie przyznano. Wśród ośmiu zdobywców pierwszych nagród znalazła się Aleksandra Wołoszyn-Banaś z Bełżca w tomaszowskim, Alina Myszak z Kocudzy w janowskim i Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa w lubartowskim. Drugą nagrodę otrzymała natomiast Stanisława Głowniak z Kąkolewnicy w radzyńskim. Wyróżnienie dla Stefanii Jargieło ze Zdziłowic w janowskim.

W konkursie "mistrz i uczeń" specjalną nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymał Eugeniusz Skrzypek i Orkiestra "Podróżniacy" ze Zdziłowic. Jurorzy doceli również Marię Kościuczyk i zespół "Motwiczanki" z Motwicy w bialskim, Lidię Dudeczkę i Maję Bielak z Łukowej w biłgorajskim, Karolinę Demianiuk i zespół Zyzula z Hanny we włodawskim.

Jak odnotowali jurorzy tegorocznego konkursu, wzrosła liczba jego wykonawców, zwłaszcza wśród młodych, a prezentowany poziom artystyczny ocenili jako wysoki. Dostrzeżono również nierówną reprezentację regionów, w tym brak przedstawicieli Kaszubów i Ślązaków.

- Głównym celem festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu, jako cennej, istotnej części polskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego - przypominają organizatorzy wydarzenia. Specjaliści od kultury ludowej podkreślają ponadto, że ta część dziedzictwa nie może zostać "zaprzepaszczona" w nowych warunkach cywilizacyjnych. Co ciekawe, kazimierski festiwal został dostrzeżony przez Pocztę Polską i doczekał się okolicznościowego znaczka.

Organizatorem festiwalu było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrody ufundowali m.in. - resort kultury, marszałek województwa, wspomniane CSK, burmistrz Kazimierza Dolnego i inni.