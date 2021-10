- W Puławach brakuje przystanku przesiadkowego dla komunikacji międzymiastowej. Nowy plan taką funkcję dla tego miejsca będzie uwzględniał. Przewidujemy miejsce dla kilku stanowisk dla busów i autobusów, co pozwoliłoby utworzyć tutaj niewielki węzeł komunikacyjny - mówi Paweł Oroń, kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w puławskim magistracie. - Ale nie zamykamy się także na funkcję usługową i mieszkaniową. Teren pomiędzy Lubelską i Wojska Polskiego nie jest duży, ale chcemy, żeby był funkcjonalny i atrakcyjny dla mieszkańców - tłumaczy.

O tym, jak może ta przestrzeń w 2018 roku pokazali uczestnicy urbanistycznego konkursu rozpisanego przez miasto. Wygrała to wtedy "oranżeria innowacji" autorstwa studentek z Politechniki Warszawskiej. Pomysł polegał na budowie zespołu wielofunkcyjnych obiektów, z których jeden miał służyć do uprawy egzotycznych roślin.

Bez względu na to, co nakreślą miejscy urbaniści, sama rewitalizacja najpewniej nie rozpocznie się wcześniej, niż za kilka lat. I to tylko wtedy, jeśli Puławy zdobyłyby na ten cel zewnętrzne finansowanie. Zadłużenie miasta wynosi obecnie 160 mln zł.