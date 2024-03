Kozik pokazała kandydatów na radnych. "Dość awantur i dzielenia"

Dzisiaj przed puławskim Ratuszem zebrał się komitet wyborców byłej radnej i byłej wiceprezydent miasta, Beaty Kozik. Jego liderka zaprezentowała kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych oraz powiedziała kilka słów o sobie - kandydatce na urząd prezydenta Puław.

- Nie należymy do żadnej partii politycznej, ale mamy głowy pełne pomysłów i wizji miasta Puławy. Wśród nas są przedsiębiorcy, społecznicy, nauczyciele, naukowcy, pracownicy Zakładów Azotowych. Widzimy konieczność zmiany sposobu zarządzania miastem na płaszczyźnie oświaty, inwestycji i nadzoru nad spółkami komunalnymi - mówiła Beata Kozik, przypominając o trudnej sytuacji w Azotach i wysokim zadłużeniu miasta.

Kandydatów na radnych nazwała drużyną złożną z osób zaangażowanych i kreatywnych, którzy "chcą wziąć odpowiedzialność za przyszłość miasta Puławy". - Jesteśmy do tego gotowi i przygotowani - zapewniła.

Beata Kozik przypomniała o tym, że ukończyła bezpieczeństwo narodowe na dęblińskiej uczelni, a podyplomowo administrację rządową i samorządową. Wspomniała również o zdobytym w 2018 roku mandacie radnej miejskiej oraz dwuletnim okresie pracy na stanowisku z-cy prezydenta. - Zdobyłam cenne doświadczenie i wiedzę na temat samorządu i podległych jednostek. Wiem, z jakimi problemami zderza się miasto i jestem gotowy do pracy na jego rzecz od pierwszych dni prezydentury - mówiła.

Liderka komitetu "Razem dla Puław" jako priorytet wskazała "odbudowę partnerskich relacji z Zakladami Azotowymi, które nazwała ochłodzonymi. - Musimy wrócić na drogę współpracy - zapowiedziała. W rozmowie z nami styl swojej ewentualnej prezydentury oceniła jako aktywny i odważny. - Przede wszystkim potrzebna jest odwaga i decyzyjność. Trzeba wyjść zza biurka i jeździć wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, by np. pozyskiwać środki finansowe dla miasta. Jestem rówież otwarta na koalicję z każdym - zadeklarowała. Przyznała jednocześnie, że w przypadku jej wygranej, zatrudni co najmniej dwóch zastępców.



Jedynkami w okręgach jej komitetu są: Kamil Zięcina, Tomasz Ogrodnik, Michał Zakrzewski oraz Beata Kozik. Nazwiska wszystkich kandydatów w naszym materiale wideo.