Kto pokieruje ośrodkiem wychowawczym? Trwa konkurs

Mundial 2022: Holandia – Ekwador 1:1, Senegal lepszy od Kataru

W piątek została rozegrana druga kolejka spotkań w grupie A na mundialu w Katarze. I wiadomo już, że gospodarze mistrzostw świata zakończą swój udział w turnieju na trzech meczach. W drugim starciu musieli uznać wyższość Senegalu po porażce 1:3. Co ciekawe, Ekwador urwał punkt faworyzowanym Holendrom (1:1). Co więcej, to ekipa z Ameryki Południowej spisała się zdecydowanie lepiej i był to remis ze wskazaniem na drużynę trenera Gustavo Alfaro.