Radny skarży się na Mapy Google. Prosi prezydenta o interwencję

Radny wytyka, że Google Maps pokazują nieprawdziwy, bo dalece nieaktualny już obraz Puław. – Nasze miasto pokazane jest na nich z kilkunastoletnim opóźnieniem. Dla przykładu, nie znajdziemy na nich mariny, czy skrzyżowania ul. Lubelskiej z Norwida, nie widać śladu inwestycji na błoniach, za to istnieje jeszcze targowisko „Manhattan” – wymienia Mariusz Cytryński z Koalicji Samorządowej. – One zakłamują obraz miasta, co działa na jego niekorzyść – dodaje W swojej interpelacji radny zwrócił się do Urzędu Miasta, by pracownicy podlegli prezydentowi zgłosili tę sprawę do Google. – Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz – podpowiada.

Faktycznie, użytkownicy wspomnianej witryny nie mogą oglądać współczesnych zdjęć całego miasta. Północną część Puław pokazano za satelitarnych ujęciach z 2016 roku, ale południową i centralną – z roku 2008, a więc sprzed 11 lat.

nternauci otrzymują więc obrazki z budowy obwodnicy, ale także zupełnie historyczne ujęcia nieistniejącego targowiska, funkcjonującego PKS-u i niemal niezabudowanej ul. Fieldorfa-Nila. Nie widać nie tylko nowych błoni, biurowców, niektórych galerii handlowych, ale także wspomnianej mariny, wyremontowanego Skweru Niepodległości, szkolnych boisk sportowych, czy takich ulic jak: Sosnowa, Spacerowa, Ceglana i Zabłockiego. Kiedy obejrzymy je w Google Maps? Magdalena Woźniakowska z puławskiego Ratusza poinformowała nas, że zgłoszenie o konieczności aktualizacji zostało już wysłane.

Warto jednak dodać, że miłośnicy zdjęć satelitarnych już teraz mają okazje do obejrzenia nowszych fotografii Puław. Taką możliwość oferuje m.in. darmowy program komputerowy Google Earth. Ten udostępnia kompletne zdjęcia miasta od 1984 do 2017 roku (przy czym te do roku 2004 w niskiej rozdzielczości). Fotografie w lepszej jakości, ale o kilka miesięcy starsze, niż w GE, można znaleźć również w polskim Geoportalu.