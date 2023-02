Mapy jak malowane. Tym razem Nałęczów i okolice

Mieszkający obecnie w Anglii absolwent Liceum Plastycznego w Nałęczowie, gmina po gminie tworzy szczegółową mapę powiatu puławskiego. Ta docelowo, po wydrukowaniu, powinna zająć około czterech metrów kwadratowych. Inspiracją dla autora były historyczne mapy Polski z XIX wieku, na których to, poza nazwami miast, czy rzek, nanoszono rysunki ważnych obiektów architektury.

Pod koniec zeszłego roku Domicjan Grabowski postanowił narysować podobną, ale współczesną mapę dla wszystkich gmin powiatu puławskiego. Jako pierwsze powstały opracowania dla Baranowa, Markuszowa i Żyrzyna. Na początku lutego artysta zaprezentował najnowsze dzieło - mapę miasta i gminy Nałęczów.

Na rysunkowej mapie można rozpoznać takie elementy jak linia kolejowa nr 7 ze stacją w Nałęczowie, Muzeum Stefana Żeromskiego, unoszący się na niebie balon, winogrona, gmach Liceum Plastycznego, Kościół Rektoralny, pijalnię wód, Sanatorium Książę Józef, pałac w Czesławicach, dwór w Bronicach, czy też butelkę wody mineralnej symbolizującą jedną z kluczowych gałęzi lokalnego przemysłu spożywczego.

- Nałęczów jest nas wszystkich wyjątkowym miejscem. Osobiście wiążę z nim ogromną sympatię ze względu na to, że sam uczęszczałem do Liceum Plastycznego. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań do przygotowania mapy - napisał Dominicjan Grabowski.

W rozmowie z nami artysta przyznał, że pracuje już na kolejną mapą. Tym razem będzie to gmina Końskowola. Nie wiadomo jeszcze ile czasu zajmie narysowanie wszystkich pozostałych gmin. Wiemy natomiast, że zgodnie z planem, ostatnim elementem układanki będzie najbardziej wymagające pod względem graficznym, miasto Puławy.

Przypominamy, że rysunkowa mapa powiatu powstaje z inicjatywy autora. Nie jest to projekt finansowany przez samorządy, czy sponsorów. W jego przygotowaniu pomagają mieszkańcy regionu, którzy podpowiadają artyście miejsca i symbole, jakie ich zdaniem warto zamieścić. Po ukończeniu mapy, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać sobie ją w formie elektronicznej w pełnej rozdzielczości za darmo, a następnie wydrukować we własnym zakresie.