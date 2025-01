Nie żyje Witold Popiołek. Były starosta puławski, samorządowiec z gminy Końskowola

Witold Popiołek był jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców powiatu puławskiego. W latach 2010-2018 był starostą powiatu puławskiego, a wcześniej m.in. dwukrotnie wójtem gminy Końskowola, naczelnikiem gminy, przewodniczącym rady gminy Końskowola, członkiem zarządu powiatu oraz radnym powiatu. Jako samorządowiec reprezentował barwy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ostatnich wyborach samorządowych startował z listy Trzeciej Drogi do rady powiatu puławskiego, otrzymał 150 głosów poparcia, które nie wystarczyły do otrzymania mandatu.



- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Witolda Popiołka, wieloletniego, zasłużonego i doświadczonego działacza samorządowego oraz społecznego. Rodzinie i najbliższym śp. Witolda Zarząd i Rada Powiatu Puławskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach składają najszczersze wyrazy współczucia - piszą pracownicy starostwa. - Śp. Witold był starostą puławskim, wicestarostą, członkiem zarządu powiatu, wieloletnim radnym Rady Powiatu Puławskiego, przewodniczącym Rady Gminy Końskowola, naczelnikiem Końskowoli, prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Puławach oraz oddanym lokalnej społeczności działaczem - wyliczają.



Za sumienną pracę, aktywność i osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego.



Jak przypominają urzędnicy z Puław, jako przewodniczący Rady Gminy Końskowola Witold Popiołek przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez osobiste zaangażowanie w budowę gazociągu, sieci telefonicznej, kolektora sanitarnego, kanalizacji wsi Rudy, Stara Wieś i Końskowola. Czynnie uczestniczył w budowie remizy w Młynkach i Opoce oraz angażował się w budowę gimnazjum i sali gimnastycznej wraz z boiskiem sportowym w Końskowoli.



- Do ważnych sukcesów należało przyczynienie się do wzbogacenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt i wozy bojowe oraz wspomaganie ochotniczych straży pożarnych na terenie całego powiatu. Wśród zadań priorytetowych znajdowały się takie inwestycje jak: systematyczna odnowa i poprawa stanu dróg powiatowych, remonty pokryć dachowych na budynkach oświatowych, termomodernizacje budynków administracji publicznej i oświaty oraz stałe wspomaganie szpitala powiatowego w Puławach, bazy sportowej oraz poprawy jakości kształcenia uczniów i dorosłych mieszkańców powiatu - wyliczają pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach.



- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jeden z najbardziej zasłużonych samorządowców naszego powiatu ostatniej dekady. To za jego rządów wyremontowano najwięcej dróg powiatowych w naszej gminie (Końskowola). Potrafił znajdować konsensus w skomplikowanych sprawach, tam gdzie inni go nie dostrzegali. Odejścia tak zasłużonego człowieka to wielka strata, a dla mnie i mojej rodziny szczególnie smutna wiadomość. Był moim wujkiem i miałem okazję poznać go jako dobrego, zwyczajnego człowieka, który w życiu prywatnym i zawodowym nikomu nie odmówił pomocy w potrzebie. Niech spoczywa w pokoju - napisał Janusz Próchniak, prezes stowarzyszenia Zielone Powiśle, były radny i kandydat na wójta gminy Końskowola.