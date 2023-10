Pobili i okradli 39-latka. Teraz trafili do aresztu

W czwartek rano (18 października) puławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży w jednym z supermarketów w centrum miasta.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-latek został ujęty przez pracownika ochrony na kradzieży alkoholu, na kwotę ponad tysiąca złotych. Zatrzymany stał się agresywny, zaczął szarpać i odpychać ochroniarza. Część butelek z alkoholem wypadła mu z rąk i rozbiła się o podłogę - informuje komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej komendy.

Z pomocą ruszył drugi ochroniarz, który próbował obezwładnić 22-latka. W tym momencie złodziej wziął do ręki rozbitą butelkę i zaatakował ochroniarza raniąc go.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 22-latka. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma we krwi dwa promile alkoholu. Został przewieziony do policyjnego aresztu. Ochroniarz został przewieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak wyszło w dalszym toku sprawy, kradzież z rozbojem, to nie jedyne przewinienie 22-latka. Kilka godzin wcześniej, z 29-letnim mężczyzną napadli i pobili 39-latka z Puław oraz ukradli mu portfel z dokumentami, kartą bankomatową i gotówką w kwocie prawie 1000 złotych. Kryminalni ustalili, że drugim z napastników jest 29-latek z Puław. 29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut rozboju.

22-latek będzie odpowiadac w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej odbywał karę za podobne przewinienia.