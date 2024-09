Puławianie pomogą powodzianom. Trwa zbiórka darów

Dary dla powodzian można przynosić do Urzędu Miasta do najbliższego czwartku, 19 września. We wtorek i środę od godz. 9 do 20, w czwartek do 15. Po zakończeniu zbiórki dary zostaną wysłane na południe Polski, do regionów dotkniętych kataklizmem.

Puławscy urzędnicy poinformowali o tym, że najbardziej potrzebne artykuły to żywność z długim terminem przydatności do spożycia, woda w plastikowych butelkach oraz środki czystości i higieny osobistej, jak żele pod prysznic, szampony, pasty i szczoteczki do zębów, dezodoranty itp.

- Jako miasto położone nad Wisłą doskonale wiemy, jak potężnym i niszczycielskim żywiołem może być woda. Dlatego tym bardziej czujemy potrzebę, by wesprzeć tych, którzy teraz zmagają się ze skutkami powodzi na południu Polski - zwrócił się do puławian prezydent miasta, Paweł Maj.

Tymczasem stan Wisły w Puławach to dzisiaj 121 cm, a już jutro, czyli we wtorek, zgodnie z prognozą IMGW, osiągnąć ma ok. 260 cm. W środę zapowiadany jest kolejny wzrost do prawie 290 cm i na tym poziomie wzrost ma się na razie zakończyć. W czwartek specjaliści spodziewają się powolnego spadku średnio o kilka centymetrów na dobę.