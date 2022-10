Puławska triathlonistka ukończyła zmagania na Hawajach

Iwona Latańska, nauczycielka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, od lat trenuje jedną z najtrudniejszych dyscyplin lekkoatletycznych, jaką jest triathlon. 51-latka w lipcu tego roku ukończyła swojego pierwszego IRONMAN-a, który odbył się w Gdyni. Przypominamy, że dystans takich zawodów składa się z 3,8 wpław, 180 kilometrów jazdy rowerem oraz ponad 42 kilometrów biegu (maraton).

Puławianka do udziału w tamtej rywalizacji dostała się wygrywając konkurs pt. "Nigdy nie jest za późno" skierowany do starszych zawodników. W Gdyni poszło jej bardzo dobrze, w swojej kategorii wiekowej (50-54 lata) wśród kobiet była najszybsza. Postanowiła więc iść za ciosem i wystartować w kolejnych, międzynarodowych zawodach tej rangi, tym razem na Hawajach. Żeby pozwolić sobie na taki wyjazd pani Iwona założyła internetową zbiórkę. Otrzymała również wsparcie finansowe miasta Puławy i powiatu puławskiego. Po dopięciu formalności puławianka udała się w podróż na dosłownie drugi koniec globu, by spełnić swoje kolejne marzenie.

- Wszystko jest możliwe! Aloha! - napisała na kilka godzin przed startem do swoich kibiców na swoim sportowym profilu na facebooku. Pani Iwona z numerem 466 na plecach wystartowała zgodne z planem w czwartek około godz. 19 polskiego czasu, a 7 rano miejscowego.

Pierwszy dystans, czyli 3,8 km pływania w Pacyfiku nasza bohaterka pokonała w czasie 1:52:31, czyli niecałych dwóch godzin. Następnie wsiadła na rower pokonując 180 km w 8 godzin, 25 minut i 28 sekund (ok. 22 km/h avs). Po dojechaniu na metę kolarskiego wyzwania pani Iwona założyła biegowe buty i rozpoczęła ostatnią konkurencję - maraton.

Na uporanie się z dystansem ponad 42 kilometrów puławianka potrzebowała 5 godzin, 28 minut i 9 sekund. Na metę wpadła ok. godz. 11 polskiego czasu (na Hawajach była wtedy godz. 23). Całe zawody Iwona Latańska ukończyła w niewiele ponad 16 godzin i 5 minut, plasując się na 149 miejscu wśród kobiet w swojej kategorii wiekowej.