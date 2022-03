Puławy. Darmowe emki dla uchodźców

Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę w związku z zagrożeniem, nie będą musieli kupować biletów co najmniej do 31 maja. Wystarczy, że będą mieli przy sobie paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy z Polską po 23 lutego. Zwolnienie dotyczy wszystkich gmin obsługiwanych przez miejską spółkę oraz wszystkich uchodźców z Ukrainy, bez względu na ich obecne miejsce pobytu. To oznacza, że bezpłatna komunikacja obejmie m.in. Dęblin, Kurów, Końskowolę, Janowiec, czy Kazimierz Dolny.