Puławy. Jest problem z kładką pieszą

Kładka stanowi łącznik pomiędzy Parkiem Czartoryskich i Domkiem Greckim położonym po drugiej stronie ruchliwej arterii – ul. Głębokiej, zbudowanej w latach 60-tych zeszłego wieku. Mostek od lat nie prezentuje się najlepiej, ale poważniejsze prace renowacyjne dłuższy czas wstrzymywał prawny spór o ul. Głęboką i cały miejski fragment drogi 801. Gdy w końcu obowiązek utrzymania ulicy spadł na miejskie władze, te znalazły pieniądze na projekt i kosztorys oczekiwanego remontu.

Zgodnie z zamówieniem Zarządu Dróg Miejskich, zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie: ekspertyzy technicznej określającej zakres przebudowy, projektu wymiany nawierzchni, renowacji lub wymiany barierek, odwodnienia, a także nowej zieleni przy dojściach do obiektu. Urzędnicy liczyli na to, że zadanie to nie przekroczy 40 tys. zł. Niestety, zainteresowanie przetargiem okazało się znikome. Jedyną ofertę złożyła firma RK Projekt z Góry Puławskiej, a cena – ponad 129 tys. zł – okazała się nie do zaakceptowania.

– To zdecydowanie zbyt wiele – przyznaje Wiesław Stolarski, dyrektor ZDM, który zdecydował o unieważnieniu postępowania. – Przetarg zostanie powtórzony.