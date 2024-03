Pusty maszt przed starostwem. Pytają o unijną flagę

Forum Obywatelskie Puławy to lokalna organizacja zrzeszająca głównie sympatyków, a także byłych i obecnych działaczy związanych z Koalicją Obywatelską. Tym razem jego członkowie postanowili zwrócić uwagę na niewystarczające w ich przekonaniu wyeksponowanie unijnych symboli przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Chodzi o brak niebieskiej flagi z gwiazdami na maszcie stojącym obok budynku.

- Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej (...). Ponad 77 proc. Polaków biorących udział w referendum opowiedziało się za przystąpieniem do UE - przypominają Paweł Nakonieczny i Bogdan Ambrożkiewicz, zaznaczając jednocześnie, że Polska, w tym powiat puławski, z tej przynależności korzysta, np. poprzez dotacje, programy i dostęp do zachodnich rynków. - Powinniśmy zatem okazać przynależność do wspólnoty europejskiej poprzez wywieszenie flagi przez urzędem - przekonują.

O sprawę zapytaliśmy rzecznika powiatu puławskiego, Macieja Sarana. Ten wskazuje na brak podstawy prawnej, która nakazywałaby samorządom wywieszanie flagi UE. - Obowiązujące przepisy nie nakładają na nas takiego obowiązku. W konsekwencji ta kwestia pozostawiona jest zwyczajowi danej jednostki. W naszym powiecie takiej praktyki nie było, natomiast przyjęło się że w dniu rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ta flaga jest wywieszana - tłumaczy urzędnik, przypominając jednocześnie o dwóch unijnych flagach wewnątrz starostwa. Jedna z nich jest w Sali Pompejańskiej, a druga w konferencynej (cały czas).

- Próba wykreaowania przez członków Forum Obywatelskiego Puławy stanu zagadnienia politycznego służącego wykazaniu niechęci organów powiatu w ukształtowanym obecnie składzie do przynależności do struktur europejskich jest zupełnie chybiona i uznać należy, że w okresie trwającej kampanii ma jedynie wymiar polityczny - ocenia Maciej Saran.

Według FOP flaga powinna wisieć, bez względu na brak przepisów obligujących urzędu do takiego gestu.

- Unia Europejska nie jest tworem doskonałym, jest potwornie zbiurokratyzowana, popełnia błędy, ale wypadkowa 20 lat przynależności do Unii jest dla nas drogą postępu i rozwoju. Natomiast w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji, to właśnie UE i NATO są gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich. Szanujmy Unię Europejską - podsumowują członkowie puławskiej organizacji.