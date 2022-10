Rośnie ruch przy cmentarzach w Puławach i okolicach. Dodatkowe patrole i autobusy

W najbliższych dniach kierowcy powinni wzmocnić czujność. Zarówno przy cmentarzach, jak i na głównych ulicach miast pojawiło się więcej policyjnych patroli, wspieranych przez straż miejską.

– Policjanci dbają o zachowanie płynności ruchu i bezpieczeństwo na drogach. Kontrolują, czy kierowcy poruszają się z bezpieczną prędkością, sprawnymi technicznie pojazdami, a przede wszystkim, czy są trzeźwi. Szczególną uwagę zwracają na sposób przewożenia dzieci – mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

Uwaga na złodziei

Mundurowi apelują nie tylko o przestrzeganie przepisów i stosowanie się do znaków, ale przypominają również o właściwym zabezpieczeniu mienia. W trakcie świąt zwykle dochodzi do większej liczby kradzieży, na cmentarzach oraz w autobusach. Zdarzają się również włamania do domów i mieszkań.

Żeby ułatwić dojazd do największej puławskiej nekropolii przy ul. Piaskowej, od 28 października do 2 listopada wyłączono z ruchu dwa skrajne pasy. Kierowcy mogą zatrzymywać tam swoje samochody. Zmiany zaszły także na Włostowickiej, gdzie wprowadzono tymczasowy zakaz parkowania na wysepce przy cmentarzu. Prowadząca do cmentarza komunalnego ulica Budowlanych we wtorek nie będzie dostępna dla autobusów. Te będą dojeżdżały tylko do przystanku przy skrzyżowaniu z Dęblińską.

We wtorek bezpłatne kursy

W dojeździe na groby pomaga także Miejski Zakład Komunikacji, który w poniedziałek, wtorek i środę oferuje pasażerom dodatkowe kursy liniami 3,4,14 oraz "C". Ponadprogramowe autobusy tych linii kursują w godz. 8-16. Podczas Dnia Wszystkich Świętych przejazdy wskazanymi liniami będą bezpłatne.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono także w innych miastach. W Nałęczowie, na drodze wojewódzkiej nr 30, na wysokości cmentarza, od 27 października do 3 listopada obowiązuje zakaz zatrzymywania się. W Kazimierzu Dolnym we wtorek z ruchu kołowego wyłączona będzie ul. Cmentarna oraz ul. Dębowe Góry. Kierowcy swoje samochody tego dnia bezpłatnie będą mogli zaparkować za to na Dużym Rynku i Małym Rynku.