Stara szwalnia czeka na kupca. Powiat na pieniądze

Jeden z największych pustostanów w powiecie puławskim wkrótce może zmienić właściciela. Chodzi o dwa, przylegające do siebie budynki z ul. Pałacowej w Żyrzynie. Większy składa się z trzech pięter, a jego powierzchnia użytkowa przekracza 1,2 tys. mkw. Obiekt może być wykorzystywany do celów produkcyjnych, magazynowych lub w ograniczonym zakresie - mieszkalnych. W przeszłości pełnił funkcję suszarni i szwalni. Od lat pozostaje nieużytkowany, podobnie jak złączony z nim jednopiętrowy budynek handlowo-socjalny liczący 146 mkw.

Zgodnie z planem zagospodarowania, nieruchomość leży na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej z limitem wysokości do 12 metrów. Cena wywoławcza działki z opisywanymi budynkami to 434,3 tys. zł netto. Zainteresowani jej zakupem powinni stanąć do pierwszego, ustnego przetargu, który zaplanowano na 21 sierpnia. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.

Jeśli przetarg zakończy się pozytywnie, budżet powiatu może zasilić suma co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Jeśli przyszły właściciel nieruchomości zechce wykorzystać je na działalność gospodarczą, dodatkowe wpływy z podatków czekają również gminę Żyrzyn. Czy do tego dojdzie dowiemy się za niewiele ponad miesiąc.