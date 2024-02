Szkolne budżety obywatelskie na start

Od środy, 21 lutego do piątku 1 marca, we wszystkich 14 szkołach prowadzonych przez powiat puławski oraz w domu dziecka, odbędą się nabory wniosków do lokalnych budżetów obywatelskich. Prawo do zgłaszania pomysłów mają wszyscy uczniowie, a także rodzice i nauczyciele. Propozycje, które spełnią formalne wymagania, trafią pod głosowanie. Zwycięskie projekty otrzymają pieniądze z budżetu powiatu puławskiego - dla każdej placówki przeznaczono po tysiąc złotych.

Co można zgłaszać? Zgodnie z przyjętymi zasadami - chodzi przede wszystkim o wyposażenie, które znajdzie się docelowo w danej placówce i będzie służyło lokalnej społeczności. Jak mówią urzędnicy, mogą to być wszelkiego rodzaju przybory, elementy małej infrastruktury, zieleń, ale nie tylko. To również wszelki sprzęt dla szkolnych kół zainteresowań. Przykładowo - kółko teatralne mogłoby otrzymać kostiumy i rekwizyty, młodzi programiści np. edukacyjnego robota, plastycy - zestaw farb do tworzenia mural, gry planszowe dla szkolnych świetlic, książki i audiobooki do biblioteki itp.

- Chcemy w ten sposób wzmacniać i rozwijać obywatelską aktywność dzieci i młodzieży w naszych placówkach oświatowych. Szkolne budżety to nauka nie tylko demokratycznych procedur, ale także promocji, w tym przekonywania rówieśników i nauczycieli do własnych inicjatyw. To umiejętności przydatne także w dorosłym życiu - mówi Maciej Saran, rzecznik powiatu puławskiego.

Głosowania w formie tradycyjnej zaplanowano w okresie 6-8 marca. Najlepsze projekty, po jednym w każdej szkole - otrzymają finansowanie i zostaną wykonane maksymalnie do końca czerwca. To pierwsza, ale najpewniej nie ostatnia edycja szkolnych budżetów obywatelskich w powiecie puławskim.