To może być nowa atrakcja turystyczna w regionie. Restauracja, winiarnia i muzeum

Muzealnicy z Janowca otwierają się na winiarskie tradycje regionu. Zdecydowali już o odtworzeniu zamkowej winnicy, w której docelowo znajdzie się 4 tys. sadzonek. Pierwsza parcela o nazwie „Pod św. Rochem” posiada już winorośle. Żeby wytwarzać z nich wino, Muzeum Nadwiślańskie opiekujące się janowieckim zamkiem, będzie potrzebowało budynku produkcyjnego. Ten ma być częścią „Polskiego Centrum Winiarstwa”, jak nieformalnie nazywany jest planowany obiekt.

Chodzi o budynek, który ma znaleźć się na zboczu janowieckiego parku, ok. 300 metrów do zamku. Liczyłby dwie kondygnacje o łącznej powierzchni 2,2 tys. mkw. W jego podziemiach znalazłoby się:

* muzeum prezentujące tradycje polskiego winiarstwa * sala degustacji * pomieszczenia techniczne do produkcji wina. Parter to natomiast * sala wystawiennicza * restauracja oferująca regionalne wina. Jak mówią pracownicy MN, ideą centrum jest promocja winiarstwa, regionu oraz integracja środowiska polskich winiarzy. Według założeń, miałoby to być miejsce spotkań, rozmów i degustacji.

– Turyści, poza zwiedzeniem zamku, mogliby wstąpić do winiarni, spróbować lokalnych wyrobów oraz poznać historię winiarstwa, zobaczyć eksponaty z różnych epok, dawne naczynia, kieliszki, oryginalne i zrekonstruowane narzędzia, fotografie, multimedia – wymienia Filip Jaroszyński z Muzeum Nadwiślańskiego.

Budynek, nie licząc wyposażenia, miałby kosztować ponad 10 mln zł. Muzeum Nadwiślańskie takich pieniędzy nie ma, ale liczy na wsparcie, zarówno unijne (w ramach planowanej rewitalizacji zamku) jak i ministerialne.