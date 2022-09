W gminie Puławy powstaje „Truskawkowy szlak rowerowy”

Władze gminy wiejskiej Puławy ogłosiły przetarg na budowę trzech turystycznych, drewnianych altan. Obiekty o wymiarach 5 na 7 metrów i wysokości prawie 4,5 metra, kryte blachodachówka, staną w Polesiu, Smogorzowie i Piskorowie. Każda z wiat będzie wyposażona w stoły, ławki i stojaki na rowery. Rowerzyści znajdą w nich także mapy nowego „Truskawkowego szlaku rowerowego” oraz budki z pieczątkami. Zebranie wszystkich trzech pozwoli ułożyć hasło. Jakie? To niespodzianka.

– Będzie to rodzaj gry terenowej, która mamy nadzieję, zachęci do rowerzystów do przejechania całego, liczącego ok. 30 kilometrów, szlaku – mówi Paweł Nocek z Urzędu Gminy Puławy. W każdej z altan znajdą się ponadto tablice z informacjami o poszczególnych miejscowościach słynących z uprawy truskawek.

Nowy szlak powstanie w ramach projektu, na który gmina pozyskała prawie 65 tys. zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te, jak wynika z szacunków urzędników, pozwolą na sfinansowanie połowy kosztów budowy wszystkich trzech altan. Druga połowa będzie pochodziła z budżetu gminy. Otwarcie ofert już 20 września. Całość ma być gotowa zaledwie miesiąc później.

Truskawkowy szlak dołączy do dwóch już istniejących: niebieskiego i czerwonego. Ten pierwszy wiedzie po północnej części gminy od Gołębia przez rezerwat Piskory i Bałtów do Puław. Drugi zachęca do odwiedzenia m.in. Góry Puławskiej, Trzcianek, Tomaszowa, Kajetanowa, Opatkowic, czy Jaroszyna. Drewniane wiaty rowerzyści już teraz mogą znaleźć w 11 wioskach. Większość z nich sfinansowano z Funduszu Szwajcarskiego i środków unijnych.