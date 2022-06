W szkołach łączą lekcje, burmistrz obniża swoją pensję. Dramatyczna sytuacja miasta przez decyzję skarbówki

Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Starcie osłabionych drużyn [relacja na żywo]

Motor Lublin będzie miał dzisiaj okazję do zdobycia kolejnych punktów w ligowej tabeli. Jednak wicemistrzowie kraju przystąpią do starcia z Arged Malesa Ostrowem Wielkopolskim osłabieni - zabraknie kapitana Mikkela Michelsena. Po stronie ostrowian nie będzie z kolei jego rodaka Matiasa Nielsena. Jak to wpłynie na przebieg rywalizacji? Przekonamy się o godz. 18. Transmisję można oglądać na antenie Eleven Sports. Zachęcamy również do śledzenia naszej relacji na żywo.