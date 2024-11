Publiczne wydatki w ryzach. Jakie plany Puław na 2025 rok?

Zacznijmy od tego, że planowany brak deficytu w 2025 roku nie oznacza braku długu. Dług na koniec przyszłego roku, według prognozy, ma wynieść 155 mln zł a na jego obsługę Puławy wydadzą 9 mln zł - nieco mniej, niż w tym. W planowanym tempie, spłata zadłużenia zostałaby osiągnięta w roku 2039. Ten dość wysoki poziom zobowiązań rzutuje na politykę finansową miasta, co widać w opublikowanym niedawno projekcie budżetu na przyszły rok.

40 proc. budżetu na oświatę

Planowane dochody mają wzrosnąć z 366 do blisko 380 mln zł (dokładnie 379,2), co może być wynikiem m.in. dodatkowych środków z tytułu wpływu z podatku PIT, jak zapowiedział rząd. W przypadku Puław chodzi o 7 mln zł, które po otrzymaniu na rachunek jeszcze w tym roku mają trafić na lokatę, którą to miasto rozwiąże w roku 2025. Łączne wydatki mają być równe dochodom (379,2 mln zł), z czego na inwestycje przeznaczonych zostanie 22,7 mln zł, co oznacza zauważalny spadek z tegorocznych blisko 54 mln zł.

Wśród wszystkich wydatków najwięcej, bo ponad 154 mln zł (wzrost ze 144 mln zł) trafi na oświatę, co jest wynikiem głównie podwyżek dla nauczycieli oraz pracowników szkolnych administracji. W tej liczbie 60 mln zł ma kosztować utrzymanie podstawówek, 35 mln zł - przedszkoli, a blisko 17 mln zł - liceów.

Sport, kultura, zieleń

Niemal tyle samo, po ok. 30 mln zł trafi na pomoc społeczną oraz gospodarkę komunalną. W przypadku tej drugiej niemal połowę sumy stanowi koszt gospodarki odpadami, ponad 4 mln zł ma kosztować utrzymanie zieleni, a niecałe 4 mln zł oświetlenia ulic i placów. W tym samym dziale znajduje się również utrzymanie schroniska dla zwierząt, które może liczyć na 40-procentowy wzrost swojego budżetu (z 500 do 700 tys. zł).

Kolejną pozycję stanowi administracja, na którą w Puławach wydadzą 28,8 mln zł (wzrost z 25,7 mln zł), z czego utrzymanie Ratusza to 22,2 mln zł, a miejskiej rady - 570 tys. zł. Na promocję pozostawiono 800 tys zł - tyle samo, ile do dyspozycji urzędników było w kończącym się roku.

Wśród kolejnych wydatków bieżących warto wspomnieć o ponad 16 mln zł na sport oraz ponad 11 mln zł na kulturę. W przypadku tej ostatniej 4,7 mln zł otrzyma Dom Chemika, 4,4 mln zł - biblioteki w tym mediateka, a 1,3 mln zł trafi do Muzeum Czartoryskich. Następnie - 15,6 mln zł powędruje na transport publiczny, ponad 2,3 mln otrzyma straż miejska, a niecały milion trafi do zarządzania kryzysowego.

Drogi i windy dla szkół

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to suma 23 mln zł będzie jedną z najniższych od lat. To skutek zakończenia dużych zadań, jak mediateka, czy wymiana oświetlenia, a przy jednoczesnym powolnym rozpoczynaniu nowych, jak przebudowa starej hali. Najwięcej pieniędzy - ponad 5 mln zł trafi na budowę nowego łącznika pomiędzy ul. Dęblińską i ul. Zarzecze. Powstanie jezdnia, chodnik, zatoka autobusowa, zebra, a także lewoskręt z drogi wojewódzkiej. To zadanie mające pomóc w rozwoju terenów przemysłowych na os. Wólka Profecka - wsparte dotacją "Polskiego Ładu".

W przyszłym roku na start pracy przy kompleksowym remoncie starej hali MOSiR ma trafić 3,3 mln zł. Przypominamy, że powiększona ma zostać część basenowa, puławianie doczekają się m.in. saunarium, sal do squasha i ścianki wspinaczkowej. Z innych zadań - w szkołach nr 10 i 11 pojawią się zewnętrzne windy (1,8 mln zł) z unijnego projektu "Szkoły bez barier". Docelowo takie windy w kolejnych latach trafią również do SP nr 4 i ZSO nr 2. Dzięki państwowej pomocy (1,3 mln zł) swoimi zabytkami zajmie się parafia św. Józefa, która odnowi m.in. cztery ołtarze i dzwonnicę.

Ładniej nad Wisłą i więcej parkingów

W 2025 roku rozpocząć powinny się również prace przy pogłębieniu mariny oraz remoncie portowej infrastruktury. Ten sam projekt zakłada budowę wodnego placu zabaw w akwaparku i renowację bulwaru nadwiślańskiego. Chodzi m.in. o zabezpieczenie skarp, nowe oświetlenie i wymianę zniszczonej małej architektury. Zgodnie z założeniami, jeśli wystarczy środków, powstanie także pumptruck przy ul. Rybackiej. Na początek na te zadania trafi łącznie 3,8 mln zł.

Niewiele mniej bo 3,6 mln zł, pochłonie ostateczny etap budowy nowego odcinka Powstańców Listopadowych od ul. Kościka do Pięknej na os. Włostowice. Remontu doczekać ma się również ul. Sadowa na os. Niwa. Na odcinku od Lubelskiej do Pszczelej planowany jest nowa nawierzchnia, chodnik zjazdy, miejsca parkingowe i oświetlenie (950 tys. zł).

Nieco mniej bo 800 tys. zł trafi na budowę zatoki parkingowej przy ul. M. Kowalskiego. Kolejny parking za 300 tys. zł powstanie przy ul. Traugutta, niedaleko Miejskiego Przedszkola nr 2. W nowym roku poprawić ma się również estetyka sali gimnastycznej SP nr 11 na Niwie, która kosztem 400 tys. zł zyska nową elewację. Z drobniejszych zadań - dzięki budżetowi obywatelskiemu wybieg dla psów na błoniach zostanie oświetlony (30 tys. zł), a pobliski plac zabaw dla dzieci osłonięty żaglem słonecznym (37 tys. zł).

Bliżej do centralnego przystanku

Puławy będą inwestowały również w dokumentację dla zadań na lata następne. Wśród tych papierowych jeszcze wydatków można wymienić choćby 50 tys. zł na formalności związane z budową "centralnego punktu komunikacyjnego" (nie mylić z portem) przy ul. Wojska Polskiego. Tuż obok dawnego PKS stanąć ma nowa poczekalnia, toaleta publiczna i parking. W przyszłym roku wydane ma być już pozwolenie na budowę. Znacznie więcej, bo 270 tys. zł mają kosztować formalności dotyczące renowacji i przebudowy Pałacu Marynki. Finansowanie otrzymają także projektanci przebudowy ul. Kruka, zebry przy hali targowej, skrzyżowania Pustej z Kołłątaja, czy budowy ul. Leśne Zacisze koło Ceglanej

O ostatecznym kształcie budżetu na rok 2025 zdecyduje rada miasta, ale biorąc pod uwagę fakt, że prezydent w tym roku ma za sobą koalicyjną większość, do poważniejszych zmian w tym dokumencie najpewniej już nie dojdzie.