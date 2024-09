Z Puław do Oławy z łodzią na ratunek powodzianom

Od kilku dni służbę w dotkniętej powodzią Oławie w województwie dolnośląskim, pełni dwóch stermotorzystów z Puław i Kazimierza Dolnego w powiecie puławskim. Obydwaj to policjanci powiatowej komendy, którzy zostali oddelegowani do pracy na południu kraju. Na miejsce udali się wraz z łodzią będącą na wyposażeniu swojej jednostki. Towarzyszy im dwóch kolegów z innych jednostek.

Jak mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik KPP w Puławach, policjanci pracują od świtu do nocy dowożąc ludziom żywność, wodę i leki. Przewożą również osoby, które proszą o pomoc w wydostaniu się z zalewanych miejscowości. Wożą potrzebującym agregaty prądotwórcze, wodery itp. Żywność dostarczają od wczesnych godzin porannych, bo do wieczora dotrzeć do jak największej liczby oczekujących na pomoc tego rodzaju.

Wsparcie miejscowej ludności, która zmaga się ze skutkiem klęski żywiołowej to nie jedyne zadanie funkcjonariuszy. - Policjanci przez cały czas dbają o porządek w rejonach zagrożonych oraz nie dopuszczają do przejawów łamania prawa, aktów wandalizmu lub kradzieży - wymienia kom. Rejn-Kozak.