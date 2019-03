Decyzja sądu w sprawie Domu Chemika. Prezydent Puław przerażony i zaskoczony

Czy uda się dokończyć przebudowę puławskiego Domu Chemika? To pytanie znów pozostaje otwarte. Wszystko przez wyrok WSA w Warszawie, który uchylił wydaną wcześniej decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypominamy, że resort, z uwagi m.in. na znaczny stopień utraty oryginalnej tkanki budynku, odmówił jego wpisania do rejestru zabytków. Na tej podstawie, w lecie 2018 roku, po czterech miesiącach przerwy, miasto wznowiło przebudowę obiektu. Stowarzyszenie „Puławianie” walczące o zachowanie zespołu budynków Domu Chemika w oryginalnym kształcie, nie dało jednak za wygraną i zaskarżyło tamtą decyzję resortu (w części dotyczącej pawilonu wystawowego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok zapadł w ubiegłym tygodniu, zaskakując obie strony.

Jak informuje Szymon Karczewski, lider „Puławian”, sąd zakwestionował ustalenia dotyczące utraty cech zabytkowych przez pawilon wystawowy w związku z robotami w głównym budynku. Orzeczenie WSA poszło jednak znacznie dalej, niż oczekiwało stowarzyszenie, uchylając decyzję resortu w całości, a więc nie dzieląc Domu Chemika na część główną (w trakcie przebudowy) i pawilon. Co taka decyzja WSA oznacza w praktyce?

Według Karczewskiego, jest to powrót do stanu prawnego sprzed roku, kiedy to prowadzenie prac budowlanych na terenie całego zespołu budynków Domu Chemika było zabronione. W związku z tym „Puławianie” zwrócili się do prezydenta z pytaniami o to, czy roboty zostały już przerwane, a jeśli nie – to na jakiej podstawie. Ich intencją, jak tłumaczy lider stowarzyszenia, jest przede wszystkim zadbanie o to, żeby miasto nie zburzyło pawilonu, na którego miejscu zaplanowano nowy gmach miejskiej biblioteki, tzw. Mediateki. Z drugiej strony przekonuje, że prace toczące się na budynku głównym, również powinny ustać.

Do sprawy odniósł się na Facebooku prezydent Puław Paweł Maj, który przyznał, że wiadomość o decyzji WSA przyjął „z przerażeniem i zaskoczeniem”. – Zatrważające jest, że na tym etapie inwestycji ktokolwiek dąży do wstrzymania prac szacowanych na 40 mln zł, gdzie dofinansowanie zewnętrzne przekracza łącznie 17 mln zł – ocenił. – Zrobię wszystko, żeby do tego nie doszło, tym bardziej, że modernizacja cieszy się dużym poparciem mieszkańców Puław. W toku całego postępowania przeszło 30 stowarzyszeń puławskich aktywnie protestowało przeciw działaniom prowadzonym przez stowarzyszenie „Puławianie” – przypomniał.

Zdaniem Maja, Puławy nie muszą wstrzymywać prac prowadzonych w Domu Chemika, bo orzeczenie WSA nie jest prawomocne. – Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, jako strona postępowania, miasto rozważy wniesienie skargi kasacyjnej (do NSA - przyp. rs). – W związku z tym, wbrew temu, co twierdzi stowarzyszenie, prace związane z przebudową (...) mogą być, są i będą kontynuowane – zapowiada prezydent, oceniając, że w innym przypadku budżet miasta zostałby narażony na wielomilionowe straty.