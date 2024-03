Zderzenie osobówek centrum uzdrowiska. Zawinił 82-latek

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Starszy pan, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej ruszał swoim autem, ale włączył się do ruchu tak nieuważnie, że doprowadził do zderzenie z citroenem, którym kierował 45-letni mężczyzna.

Oba pojazdy zostały dość poważnie zniszczone. Na miejsce, poza policją, dotarła również straż pożarna. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Nie musieli być hospitalizowani, bo doznali wyłącznie ogólnych potłuczeń.

Policjanci nie mieli wątpliwości, że winę za kolizję ponosi starszy z mężczyzn. Mieszkaniec Śląska dostał mandat i punkty karne. Zatrzymano też dowód rejestracyjny jego samochodu, bo nie nadawał się do jazdy.

- Apelujemy do kierowców o większą ostrożność na drodze, zwłaszcza teraz, w okresie przedświątecznym. Pośpiech i roztargnienie mogą skutkować brakiem uwagi na drodze, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku - przypomina kom. Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka puławskiej policji.