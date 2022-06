Budowa S19 w Lubelskiem. Wybrali firmy na dwa odcinki

Dodajmy, że już od kilku tygodni kierowcy mogą jeździć całym odcinkiem S19 od Lublina do Rzeszowa. Inaczej jest co do tej trasy wiodącej na północ. Kłopoty są np. na części Lublin – Lubartów. Pierwotne plany zakładały, że firma Mota Engil projektująca ten odcinek złoży wniosek o wydanie strategicznego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej w lutym tego roku. Tak się jednak nie stało.

– Planujemy, że wniosek o ZRID zostanie złożony w czwartym kwartale tego roku – mówił nam jeszcze w marcu Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. Tłumaczył, że prace projektowe okazały się bardziej czasochłonne.

Opóźnienia w załatwianiu formalności oznaczają, że prace budowlane też rozpoczną się później.

– W kwietniu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (ok. 7,8 km). Wyłoniliśmy już wykonawcę odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22 km). Aktualnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjną kontrolę uprzednią tego postępowania – raportują drogowcy.