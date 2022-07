Filia bialskiej uczelni w Radzyniu Podlaskim. Czy powiat wesprze promocję?

O tych planach rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych mówił już w ubiegłym roku. W Radzyniu Podlaskim uruchomione będą studia dzienne na dwóch kierunkach z pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. – To już się materializuje. Duża pochwała za to. To szansa dla przyszłej kadry pielęgniarskiej, bo jak wiemy w szpitalu średnia wieku tych pracowników jest wysoka – zauważa radny powiatu radzyńskiego Jakub Jakubowski (Nasz Powiat).

Jednak, w jego ocenie należy to bardziej promować. – Sam fakt, że kierunki otwieramy, że rozwijamy w ten sposób powiat i dajemy szansę młodzieży. A ze sprawozdania nie wynika, abyśmy przeznaczali środki akurat na ten cel – przyznaje. – Chciałabym, aby to się w przyszłości zmieniło i aby środki na promocję tych studiów się znalazły – wnioskuje do starosty Jakubowski.

Ale władze powiatu widzą pewien problem. – Z punktu widzenia prawa, nie możemy wydać nawet złotówki na promocję szkoły, której nie będziemy organem prowadzącym – tłumaczy starosta Szczepan Niebrzegowski (PiS). – Wszelkie materiały promocyjne są finansowane przez Akademię Bialską. Możemy jedynie zwracać się z prośbą, by zintensyfikowała te działania – dodaje starosta.

Filia ma działać w oparciu o bazę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, który podlega powiatowi. – Ta akcja promocyjna trwa – zapewnia Grażyna Dzida, dyrektor placówki. – Na każdym spotkaniu z młodzieżą przedstawialiśmy ofertę. Informacje są dostępne na stronach internetowych. Na naszą prośbę mówiono o tym w kościołach nie tylko na terenie powiatu – zaznacza Dzida.

Przyznaje też, że to od uczelni zależy jak ta promocja wygląda. – Oczywiście przedstawiam swoje pomysły, ale decyzje należą do Akademii Bialskiej, która ma większe doświadczenie – podkreśla pani dyrektor. Z myślą o studentach, szkoła wyremontowała kilka sal i wymieniła m.in. komputery na nowsze. – Pomieszczenia są już przygotowane – podkreśla Dzida.

Trzyletnie studia licencjackie mają ruszyć w październiku. – Rekrutacja jeszcze trwa. Za wcześnie by mówić o liczbie osób, które przyjmiemy – zaznacza prof. Jerzy Nitychoruk, rektor akademii. W styczniu uczelnia otrzymała 1,3 mln zł subwencji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie filii.