Okna nagle zniknęły z posesji – sprawcy grozi więzienie

– Do kradzieży okien PCV doszło pod koniec października na terenie jednej z posesji w Radzyniu Podlaskim. Radzyńscy kryminalni wykonując czynności w tej sprawie ustalili sprawcę kradzieży, a także odzyskali część skradzionych okien – mówi podkomisarz Piotr Mucha.

Wartość strat to ok. 2 tys. zł. Sprawcą okazał się 47-latek z Kąkolewnicy. Mężczyzna już usłyszał zarzut kradzieży, a o jego losie zdecyduje sąd. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.