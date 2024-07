Przyjedź mamo na przysięgę do Radzynia Podlaskiego

Dobiega końca szkolenie podstawowe żołnierzy-ochotników 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach „Wakacji z WOT”.

– Ochotnicy z województwa lubelskiego przez szesnaście dni zapoznawali się z podstawami żołnierskiego rzemiosła z zakresu, m.in. strzelectwa, taktyki, łączności, topografii, sztuki przeprwania oraz medycyny pola walki. Podsumowaniem intensywnego szkolenia będzie sprawdzian wiedzy i umiejętności, tzw. „pętla taktyczna”. Wszyscy, którzy pomyślnie przejdą szkolenie złożą uroczystą przysięgę na sztandar 2 Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Słowa roty przysięgi wypowie blisko stu mieszkańców Lubelszczyzny, którzy w te wakacje podjęli decyzję, aby założyć mundur żołnierza. Tuż po oficjalnej uroczystości odbędzie się statyczny pokaz sprzętu i uzbrojenia, jakim na co dzień posługują się terytorialsi.

Na stoisku promocyjno-rekruterskim będzie można porozmawiać z żołnierzami 2 LBOT o służbie i warunkach wstąpienia w szeregi formacji. Osoby zainteresowane będą mogły na miejscu złożyć wniosek o powołanie. Ponadto dla wszystkich gości przygotowano żołnierski poczęstunek – grochówkę.

1 lipca br., w Bezwoli, w powiecie radzyńskim oficjalnie rozpoczął działalność 23 Batalion Lekkiej Piechoty, którego siedziba mieści się na terenach wojskowych, przy ul. Sosnowej. Trwa kompletowanie kadry zawodowej i rekrutacja żołnierzy-ochotników do terytorialnej służby wojskowej. To ciekawa oferta pracy oraz rozwoju zawodowego w wojskowości skierowana głównie do mieszkańców powiatów radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego. Wszyscy, którzy chcą służyć ojczyźnie i wspierać mieszkańców swojego regionu mogą składać wnioski o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej.

Ochotnicy mogą także skorzystać z pomocy rekruterów 2 LBOT - kontakty do nich dostępne są na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Wszelkie informacje można również uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię rekrutacyjną 800-696-077.