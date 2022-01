W powiecie radzyńskim chcą jeżdzić. 3 zł dopłaty ratuje PKS

Do tej pory funkcjonowało tu siedem połączeń, a w tym roku decyzją radnych doszły dwie kolejne linie.

– To krok w dobrym kierunku – uważa radny Jakub Jakubowski (Nasz Powiat). – W latach 2020-2021 wykorzystaliśmy 600 tys. zł dotacji z rządowego funduszu. W 2022 roku pozyskamy kolejne 500 tys. zł. Razem to 1,1 mln – wylicza Jakubowski. Ale jednocześnie zauważa, że inne samorządy sięgają po jeszcze więcej. – W tym samym czasie w powiecie ryckim dotacje na rozwój komunikacji sięgną 4,1 mln zł, a w powiecie łukowskim 4,3 mln.

Dlatego na ostatniej sesji radny apelował o intensyfikację prac nad rozwojem transportu publicznego. – Chodzi o uruchamianie kolejnych linii i zwiększanie częstotliwości kursów – tłumaczy Jakubowski. W jego ocenie potrzeba też większej promocji takich przejazdów.

Samorząd powiatu zapewnia, że jest przychylny rozwojowi siatki połączeń. – Wszędzie tam, gdzie władze gminy wyrażą ochotę na współtworzenie kursów i zadeklarują połowę kwoty do realizacji połączenia, zawsze wyrazimy zgodę – podkreśla starosta Szczepan Niebrzegowski (PiS). – Już teraz zwiększyliśmy liczbę kursów, nie tylko rano czy po południu, ale również w środku dnia można dojechać do Radzynia Podlaskiego.

Powiat zauważa jeszcze jedną zależność: – Po miesiącach dobrze zaprojektowanego kursu, naszemu PKS-owi spada strata. A skoro spada, to nam obniża się dopłata dla przewoźnika – tłumaczy Niebrzegowski.

Z funduszu rozwoju przewozów autobusowych samorząd otrzymuje 3 zł do każdego wozokilometra. – Gdyby rząd nie dokładał, to sami nie dalibyśmy rady – przyznaje starosta. – W obecnych warunkach nasz budżet kosztuje to ok. 100 tys. zł rocznie.

W tym roku PKS uruchomiło m.in. nowe połączenie z Radzynia Podlaskiego do Domaszewnicy. – Wcześniej uczniowie z tej miejscowości nie mieli możliwości transportu zbiorowego do szkół w Radzyniu – dodaje Niebrzegowski.

A radny jeszcze raz upomina się o promocję połączeń: – Musimy rozwijać ten system, bo może się okazać, że pojedyncze linie to zbyt mało – stwierdza Jakubowski. Radzyńskie PKS honoruje przysługujące pasażerom ulgi ustawowe. Dostępne są też bilety miesięczne.

W tym roku województwo lubelskie ma do dyspozycji na ten cel 66,4 mln zł.

– W wyniku naboru przeprowadzonego od 1 do 15 grudnia, 33 samorządy złożyły wnioski o objęcie dopłatą w tym toku – mówi Joanna Szwedo z biura prasowego wojewody. – Zostały już podpisane umowy na dofinansowanie na łączną kwotę 18,7 mln zł.

W ubiegłym roku region również mógł rozdysponować ponad 66 mln zł, natomiast wypłacono tylko 10,7 mln zł.

W tym roku mieszkańcy powiatu radzyńskiego mogą skorzystać z takich połączeń: