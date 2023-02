Rolnicy mogą dostać zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy. Ale muszą się spieszyć

Ci, którzy złożyli wniosek w pierwszym terminie, czyli od 1 do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. już w kwietniu otrzymają zwrot – między 3 a 28 kwietnia.

- Wniosek można złożyć do wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta) w miejscu, gdzie znajdują się grunty – informuje ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. I dodaje: - Jeśli zwrot podatku akcyzowego dotyczy producenta utrzymującego bydło do wniosku powinien być dołączony oprócz faktur dokument zawierający liczbę posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 r. Dokument taki może wydać kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski w ramach drugiego naboru można składać od 1 do 31 sierpnia. By otrzymać zwrot należy przedstawić dokumenty potwierdzające zakup oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca br.