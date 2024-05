Max: platforma z datą premiery. Ale wciąż bez cen

Premiera serwisu streamingowego Max w Polsce została zaplanowana na 11 czerwca. W ramach jednej platformy użytkownicy będą mieli dostęp do takich marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024.

„To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy” – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

A tymczasem potencjalni użytkownicy wciąż nie mogą się doczekać cennika.

Dostępne będą trzy pakiety:

Pakiet podstawowy

• Najtańszy i z „ograniczoną liczbą reklam”. Do tego oglądanie na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie i jakość Full HD.

Pakiet Standard

• Oglądanie na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie. Jakość Full HD. Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline. Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium

• Oglądnie na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie. Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach. Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline. Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiety będzie można kupić na miesiąc lub na rok.

Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO 2 oraz HBO 3 będą częścią oferty pakietów Standard i Premium. Kupując pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

A co z dotychczasowymi użytkownikami HBO Max?

Też niewiele wiadomo.

„Będą mieli dostęp do Max – zachowają swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach kontynuuj oglądanie i moja lista – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max. Dokładne informacje o dostępie do serwisu Max użytkownicy HBO Max uzyskają w bezpośredniej korespondencji na adresy e-mail, których używają, logując się na platformę lub za po-średnictwem dostawców subskrypcji” – czytamy w informacji prasowej.

Co będzie można nowego obejrzeć w Max?

Max będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można obejrzeć każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Dostęp do transmisji z igrzysk olimpijskich będzie obejmował wszystkie pakiety. A dzięki „nowym funkcjonalnościom dostępnym w serwisie Max, doświadczenie użytkowników wkroczy na niespotykany do tej pory poziom”.

Wcześniej, 17 czerwca, zadebiutuje drugi sezon Rodu Smoka.

Siła serwisu mają być lokalne produkcje. Obecnie trwają prace nad ponad 15, które mają zostać pokazane na platformie Max w ciągu najbliższych dwóch lat.

W sierpniu będzie drugi sezon „Odwilży”. Będą dokumenty „Król Zanzibaru”, „Łowcy skór” czy „Hope” Martyny Wojcie-chowskiej.

W dniu premiery Max w Polsce na platformie ma być też dostępnych ponad 1500 godzin treści dla dzieci.