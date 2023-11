Program TV 1-3 grudnia. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 1 grudnia:



Underdog, reż. Maciej Kawulski, Polsat, godz. 20



Polskie kino spod znaku walk MMA, w którym na ekranie pojawia się m.in. gwiazda tego sportu - Mamed Khalidov. Główną rolę odgrywa jednak Eryk Lubos wcielający się tutaj w postać "Kosy" - zawodnika u szczytu formy. W walce życia ze swoim największym rywalem popełnia jednak błąd, który zupełnie przekreśla jego karierę.



Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra, John Requa, TVN Siedem, godz. 20



Emma Stone i Ryan Gosling w zwariowanej komedii romantycznej, w której na ekranie brylują również Steve Carell i Julianne Moore. To historia Cala Weavera, którego idealne życie rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



Obywatel Jones, reż. Agnieszka Holland, TVP Kultura, godz. 20.05



Dziennikarz Jones chce opisać gwałtowną modernizację Związku Radzieckiego. By gruntownie zbadać sprawę, decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Polityczny thriller Agnieszki Holland, zdobył uznanie widzów i krytyków. Został wyróżniony m.in. nominacją do Złotych Niedźwiedzi na festiwalu w Berlinie.



Sobota, 2 grudnia:



Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka, reż. Rob Cohen, TVN Siedem, godz. 20



Rodzina O'Connellów powraca w trzeciej odsłonie swoich przygód. Tym razem bohaterowie próbują powstrzymać wskrzeszonego cesarza Hana i jego armię terakotowych wojowników przed zawładnięciem światem. Znaną z poprzednich filmów Rachel Weisz zastąpiła tym razem Maria Bello, która zagrała u boku Brendana Frasera.



22 kule, reż. Richard Berry, TV Puls, godz. 20



Solidne kino gangsterskie rodem z Francji. Emerytowany gangster postanawia zemścić się na przyjacielu po tym, jak zostaje napadnięty i pozostawiony przez jego ludzi z 22 kulami w ciele. W roli głównej Jean Reno.



Duchy moich byłych, reż. Mark Waters, TVN, godz. 20



Matthew McConaughey, Jennifer Garner i Michael Douglas w nietypowej komedii romantycznej, której bohaterem jest lekkoduch Connor. W dniu ślubu jego brata, Connora odwiedzają duchy jego byłych dziewczyn, m.in. najlepsza przyjaciółka panny młodej. Filmowa wariacja na temat "Opowieści Wigilijnej".



Niedziela, 3 grudnia:



Piksele, reż. Chris Columbus, Polsat, godz. 11.35



Obcy źle interpretują kanały z klasycznymi grami wideo, traktują je jako wypowiedzenie wojny i atakują Ziemię. Z cyberprzestrzeni wyłaniają się kultowi bohaterowie: Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede i kosmici ze Space Invaders chcący zamienić świat w piksele. Efektowna komedia familijna z gwiazdorską obsadą.



Morbius, reż. Daniel Espinosa, Polsat, godz. 20



Kolejny, po "Venomie", film budujący kinowe uniwersum wokół postaci Spider-Mana, choć bez jego udziału. Tym razem na ekranie zobaczymy naukowca, który próbując wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi, niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu. W produkcji wystąpili m.in. Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona i powracający w roli "Sępa" ze "Spider-Man Homecoming" Michael Keaton.



Człowiek w ogniu, reż. Tony Scott, TVP 2, godz. 21



Klasyk nieżyjącego już Tony'ego Scotta. Sensacyjny dramat opowiada losy ochroniarza, który bierze pod swoją opiekę córkę bogatego biznesmena. Początkowo Creasy z trudem znosi obecność Pity, jednak dziewczynce szybko udaje się zaskarbić sobie jego sympatię. Film zachwycił przede wszystkim świetnymi kreacjami Denzela Washingtona, Dakoty Fanning i Christophera Walkena.